L’assemblea dei sindaci del CIISAF (Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano) ha approvato il bilancio di previsione e il pluriennale 2026/2028. L’incontro si è svolto questa mattina nella sala giunta del Comune di Cisternino alla presenza dei primi cittadini Lorenzo Perrini (Presidente dell’assemblea), Francesco Zaccaria, Angelo Pomes e del direttore del CIISAF Antonio Calabrese. Il via libera allo strumento finanziario del Consorzio consente di operare fin dall’inizio dell’anno con piena capacità amministrativa, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio e assicurando continuità e tempestività nell’erogazione dei servizi previsti dal Piano sociale di zona.

Dal punto di vista contabile e amministrativo, il bilancio conferma una gestione solida e ordinata. Tutti i servizi attualmente attivi vengono garantiti e, in diversi ambiti, anche rafforzati. Questo avviene nonostante un quadro complesso, nel quale i trasferimenti statali e regionali restano invariati a fronte di bisogni sociali in costante crescita. I Comuni rispondono a questa sfida con un maggiore impegno finanziario diretto, destinando ulteriori risorse per ampliare l’offerta e intercettare un numero sempre più ampio di richieste da parte dei cittadini.

Il documento di programmazione introduce inoltre importanti novità. Per il 2026 viene prevista una dotazione economica specifica per il funzionamento del Garante della comunità educante, un ufficio unico nel panorama regionale e nazionale, pensato come presidio stabile a tutela dei diritti educativi e del benessere dei minori. Accanto a questo strumento nasce anche l’Osservatorio giovanile, sostenuto da un fondo dedicato, con l’obiettivo di analizzare i bisogni delle nuove generazioni e orientare in modo più efficace le politiche pubbliche.

Particolarmente significativo è l’avvio dell’Infopoint oncologico, finanziato attraverso una quota aggiuntiva del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Il servizio rappresenta un punto di riferimento per i pazienti oncologici e per le loro famiglie e offre un supporto concreto che comprende l’assistenza psico-oncologica, il trasporto sociale verso le strutture sanitarie, il sostegno nei percorsi di medicina narrativa e il rafforzamento delle attività di screening. L’obiettivo è duplice: accompagnare le persone durante la malattia e investire con maggiore decisione sulla prevenzione.

Con l’approvazione del bilancio a gennaio, l’assemblea dei sindaci invia un segnale chiaro di responsabilità istituzionale e di attenzione ai bisogni del territorio, ponendo le basi per un’azione amministrativa efficace, continuativa e orientata alla qualità dei servizi sociali.