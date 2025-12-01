L’ultima seduta del Consiglio comunale di Brindisi, celebratasi a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ha costituto l’occasione per una breve riflessione sull’operato della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, proposta in aula dalla consigliera Ernestina Sicilia, “non quale presidente, ma quale portavoce” della stessa.

La consigliera Sicilia ha riferito che la Commissione ha deciso di partecipare “a tutte le iniziative che si sono svolte in Città il 25 novembre scorso, dando un segnale molto particolare e significativo: stare al fianco di chi promuove attività sul tema e verificare quale fosse lo stato dell’arte nella nostra realtà”. Sulla considerazione che bisogna “passare dal simbolo all’azione”, la consigliera Sicilia ha riferito che, “per essere concreti e dare un segnale di come stiamo operando come Commissione e come Amministrazione, abbiamo fatto altro. Con i Comprensivi scolastici siamo partiti con la sottoscrizione di un protocollo e abbiamo avviato una “Campagna di maturazione” di quelle che sono le sensibilità di ognuno di noi, rispetto a questo tema. Crediamo – ha osservato – che il tema non sia quello di provare a riflettere sulla violenza contro le donne, ma capire cosa la origina e cosa bisogna fare nell’educazione scolastica per prevenire il fenomeno. Da qui il progetto in rete e il collegarsi con il Gender Parity Team della Base Onu, riscontrando affini sensibilità per operare sullo stesso tema”. “L’obiettivo di lavoro resta quello di rafforzare l’identità individuale delle giovani donne, che devono essere sempre libere di esprimere la propria libertà rimanendo lucide per fronteggiare tutte le situazioni anche quelle più rischiose – ha aggiunto la Presidente -, perché condividiamo il pensiero che le donne non debbano abbassare la soglia dei propri desiderata e dei propri obiettivi, non debbano svilire le proprie capacità e accettare compromessi, ma debbano fortificarsi su queste loro capacità e consapevolezze. Insomma, le donne devono sentirsi protette – ha conclusa la consigliera Sicilia – e porto a conoscenza di tutti che l’Amministrazione ha avviato un progetto per il quale tutti i punti più a rischio della città saranno più monitorati e maggiormente illuminati, perché non siano messe in pericolo non solo giovani donne, ma in generale ogni persona che abbia fragilità”.

Brindisi, 1° dicembre 2025.