Tenute Lu Spada si appresta, come ogni anno, a organizzare tra le sue vigne e gli spazi verdi una serie di incontri in cui i suoi vini dialogano con attività culturali, ricreative, musicali ed enogastronomiche.

Un programma ricco di iniziative ed esperienze pensato per rafforzare il legame tra la città e la sua campagna, i paesaggi rurali, le produzioni agricole e, soprattutto, i vini del territorio.

Tra le iniziative programmate e’ riconfermata la rassegna

LIBRI IN VIGNA

Si inizia il 28 giugno alle ore 19

con la presentazione del libro

“LA CITTÀ DI FERRO E FUOCO”

Intervento straordinario, lavoro e ambiente al petrolchimico di Brindisi(1959-1985)

di Andrea Ostuni , giovane ricercatore e scrittore.

Con l’autore si confronteranno

Carmine Dipietrangelo già dirigente sindacale in quegli anni e amministratore di Tenute lu spada

Pino Marchionna sindaco di Brindisi e autore di “I figli della Montecatini”

Carlo Annese giornalista e podcaster

Coordina Lucia Portolano, giornalista.

Iniziare la rassegna di tenute Lu spada nella campagna brindisina con un libro sulla storia industriale e’ una scelta per discutere del passato e del futuro di Brindisi e del suo territorio.

Il libro “La città di ferro e fuoco” ripercorre il contesto storico ed economico della costruzione del petrolchimico e rappresenta un contributo importante al dibattito attuale sulla sua crisi.

Sul finire degli anni Cinquanta la Montecatini decideva di costruire a Brindisi un enorme stabilimento petrolchimico. Lo scopo dell’investimento era quello di risollevare le declinanti sorti della società attraverso i massicci incentivi predisposti con l’intervento straordinario dello Stato nel mezzogiorno. La costruzione della “città di ferro e fuoco”, così venne definita la fabbrica nella documentaristica dell’epoca, rappresentò per Brindisi il primo momento di integrazione all’interno del processo tumultuoso di crescita in atto nel Paese, sollecitandone la modernizzazione strutturale e infrastrutturale. Il volume delinea la lunga parabola del Polo petrolchimico di Brindisi, mettendo in luce le fasi di espansione e crisi di una tra le maggiori concentrazioni industriali e operaie del mezzogiorno. Al suo interno si ricostruiscono gli indirizzi nazionali di politica economica per il sud, la dimensione territoriale ed ambientale dell’industrializzazione, l’impatto sociale del nuovo insediamento, le risposte alle trasformazioni elaborate dalle istituzioni locali e le lotte sindacali dentro e fuori dalla fabbrica.