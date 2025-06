Il 30 giugno a Casale del Murgese la celebre cantante presenterà il suo libro accompagnata dal giornalista e critico musicale Dario Salvatori

FASANO – Continua con grande successo la quinta edizione di “LibriAmo… tra gli ulivi!”, la rassegna letteraria organizzata da Mondadori Point dell’imprenditrice Laura De Mola. Il quarto appuntamento è fissato domenica 30 giugno, alle ore 19.00 presso Casale del Murgese, con un nome che ha fatto la storia dello spettacolo italiano: Rita Pavone.

L’artista, che nella serata del 29 luglio si esibirà in Piazza Ciaia con altri grandi nomi della musica nello spettacolo “I nostri migliori anni”, presenterà il suo libro “Gemma e le altre. Donne ferme, donne che camminano” (La nave di Teseo editore), accompagnata da Dario Salvatori, critico musicale e volto televisivo che dialogherà con l’autrice sul palco.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 080 5672 761 o recarsi presso Mondadori Point Fasano, in via Roma 29.

Di seguito la sinossi del libro: “Ci sono «Donne ferme», deluse e «ignare di essere vittime di loro stesse», e «Donne che camminano», capaci di voltare pagina e ricominciare da capo. Ci sono donne vere: «strepitosamente sempre donne, inguaribilmente sempre donne, spudoratamente sempre donne”.

