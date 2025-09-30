September 30, 2025
Set 30, 2025    Posted by    news 0

“E fondamenale innanzitutto attivare una decontribuzione del 30% sulle nuove assunzioni che derivano dai nuovi progetti presententi al MIMIT e al vaglio di INVITALIA”.
Lo ha dichiarato il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, al margine dell’Assemblea Privata dell’associazione imprenditoriale, avanzando alcune  proposte per dare valore e contenuti all’Accordo di Programma su Brindisi istituito presso il MIMIT.
“L’altra proposta- spiega Lippolis- è quella di attivare un credito d’imposta automatico di almeno il 40% per i 61 progetti di transizione industriale presenti nell’Accordo, e cumulandoli con i finanziamenti regionali fino ad un massimo del 60% come previsto dalla Carta degli Aiuti Europea. Il tutto rendendolo strutturale per almeno 3 anni; cioè il tempo di realizzazione degli investimenti”.

Related Posts

“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026

E’ tempo di funghi ma, attenzione, vanno fatti controllare: “Troppi gli intossicati”

Greco: “un’altra occasione persa per Brindisi”

Presentata a Bari la XXI edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia

Verso la prima comunità energetica in Provincia di Brindisi

Valtur Brindisi: riapre la campagna abbonamenti per le 18 partite interne

No Comments

Leave a Comment