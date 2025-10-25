Dal taglio dei posti letto alla carenza cronica del personale medico, dalla mancata attivazione della partoanalgesia e della radiologia interventistica alla chiusura dei reparti, questi ed altri i temi sui quali l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi invita i candidati alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro e Luigi Lobuono, a rispondere. “L’intento è quello di sollevare le coscienze, di stimolare ad azioni che possano fare la differenza nella sanità brindisina – dice il presidente dell’Ordine, Arturo Oliva- Non abbiamo bisogno di spot propagandistici e ne fantasiosi progetti destinati a restare chiusi nei cassetti delle scrivanie. Abbiamo bisogno di impegno, di sinergia, di concretezza”. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri come ente di diritto pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, sente il dovere di chiedere delle proposte risolutive al futuro presidente della Regione sulle criticità che attanagliano la sanità brindisina e di conseguenza i cittadini dell’intera provincia. La Puglia nei suoi molteplici aspetti è rappresentata da realtà differenti con esigenze peculiari. “Da anni denunciamo la mancata attivazione della partoanalgesia e della radiologia interventistica- spiega Oliva- ad oggi chimere anche se si tratta di patologie tempo-dipendenti. Per non parlare della carenza dei posti letto e di un regolamento di della rete ospedaliera ignorato visto che i numeri attuali sono ben al di sotto di quelli previsti. Queste come altre criticità non possono più attendere. Abbiamo il dovere di tutelare la salute dei cittadini e dare loro delle risposte. Questo ci aspettiamo dai candidati che nei prossimi giorni inviteremo ad un confronto pubblico”.

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi