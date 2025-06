La Asl Brindisi annuncia l’intitolazione del Presidio ospedaliero di Ostuni a Sua Santità Papa Francesco. La decisione è stata resa possibile grazie alla deroga concessa dal Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, in conformità all’art. 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, che prevede la possibilità di intitolazioni anche in deroga al termine decennale nei confronti di personalità viventi, previa autorizzazione.

L’intitolazione a Papa Francesco rappresenta un gesto altamente simbolico, in linea con i valori di umanità, cura e attenzione verso i più fragili che caratterizzano l’azione del Santo Padre e che ispirano quotidianamente l’operato del personale sanitario del Presidio di Ostuni.

“Abbiamo voluto legare il nome del nostro ospedale di Ostuni – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – a una figura che, con il suo magistero e con il suo esempio, rappresenta un punto di riferimento etico e spirituale per il mondo intero. Papa Francesco è il simbolo di un impegno costante verso l’inclusione, la solidarietà e il rispetto della dignità di ogni persona. Intitolargli il Presidio Ospedaliero di Ostuni significa dare un segno tangibile di quei valori che vogliamo siano il cuore pulsante della nostra sanità pubblica”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI