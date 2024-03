Lunedì 18 marzo 2024: auditorium “C. Zonno” del Liceo Classico “Marzolla” di Brindisi: dopo il saluto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, e dei due Rappresentanti d’Istituto, Filippo Consoli e Andrea Giannuzzi, si entrerà nell’atmosfera “regale”, come il romanzo richiede, con un’esecuzione dell’ensemble musicale del Liceo “Durano”. “Pastime with good company” il brano musicale, attribuito ad Enrico VIII, che vanterà tra gli esecutori anche la Prof. ssa Giulia Camardella.

Si dialogherà sul romanzo “Il cuoco dell’imperatore”, ed. La Nave di Teseo, 2022, del quale hanno letto ampie sezioni gli studenti delle classi terze degli indirizzi quinquennali e le classi seconde degli indirizzi quadriennali del Liceo Marzolla Leo Simone Durano. Breve presentazione e lettura di un passo da parte della Prof.ssa Pierangela Del Prete, intervento del Prof. Ettore Catalano, poi spazio alle domande degli studenti e al dialogo con lo scrittore Raffaele Nigro, che con questo romanzo ci porta magicamente nell’età federiciana, nell’ambizioso progetto politico di Federico II, nella profondità e complessità dell’ingegno e della cultura del re, nelle dinamiche della sua corte itinerante- dalla Sicilia alla Germania- con toni a volte epici, a volte da favola in un italiano arricchito dalla vivacità lessicale del dialetto. La voce narrante è, infatti, un popolano meridionale, un cuoco- medico originario di Melfi, Guaimaro delle Campane, che dalla sua prospettiva, arricchita dai profumi della cucina e delle erbe mediche, ci presenta Federico e scandaglia le menti, anche, di uomini di chiesa, di dignitari e poeti di corte, di raffinati Siciliani e rudi Tedeschi, senza trascurare le figure femminili che ruotano attorno a Federico…e non poteva essere altrimenti.