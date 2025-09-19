In occasione dello sciopero generale e della mobilitazione nazionale indetti dai sindacati di base e dai movimenti di solidarietà con la Palestina, il Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo e per la pace di Brindisi promuove per lunedì 22 settembre un sit-in che avrà inizio alle ore 10.00 in piazza della Vittoria.

La giornata prevede l’esposizione di cartelli e foto con interventi e comunicazioni; nel pomeriggio alle ore 17.30 vi saranno un collegamento con la Global Sumud Flotilla e l’intervento di un rappresentante della comunità palestinese in Puglia.

La presenza in piazza vuole denunciare ancora una volta il genocidio e la deportazione della popolazione palestinese per mano dello stato israeliano. Genocidio ormai riconosciuto dalle Nazioni Unite, dalla Corte Penale Internazionale, dalle più importanti organizzazioni umanitarie.

L’obiettivo del criminale governo Netanyahu è quello di uccidere il maggior numero di palestinesi, affamare, deportare i sopravvissuti e annettere a Israele la Striscia di Gaza e la Cisgiordania in violazione del diritto internazionale, con il sostegno degli USA, del governo Meloni, dell’Unione Europea e della NATO.

Brindisi 18.09.2025

Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace