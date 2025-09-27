Si terrà a Convesano lunedì prossimo, 29 settembre, alle 18,00, presso Parco dei Manieri, la Festa del basket pugliese, a cura del comitato regionale Fip. Sarà presente la vice presidente Fip Margaret Gonnella.

Ritorna così il consueto evento di Fip Puglia dedicato alle eccellenze regionali, su tutte le squadre che hanno ottenuto la promozione nei campionati senior delle stagioni 23-24 e 24-25 e soprattutto le ragazze dell’Angiulli Bari vincitrici delle finali U13 WNBA, annunciate al gran completo. Previsto anche un riconoscimento per Pallacanestro Ruvo promossa in A2. Spazio dunque alle squadre che si sono aggiudicate le ultime due edizioni dei campionati di C, Divisione Regionale 1, Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, C e Coppa Puglia femminile e agli arbitri pugliesi saliti di categoria.

Nel programma, anche la cerimonia del premio “Gemma Conti” ad una promettente under 17 di Puglia, che sarà assegnato alla brindisina Francesca Baldassare, azzurrina in forza Polisportiva Battipaglia reduce dalla partecipazione all’Europeo di due diverse categorie, U18 e U20, quest’ultima conclusa con la conquista della medaglia di bronzo. Un’iniziativa istituita dal tecnico Tonio Amatulli nel ricordo della giocatrice di Cras Taranto e Bari prematuramente scomparsa nel 2004.

A completare la serata condotta da Vito Troilo, la premiazione di tesserati distintisi fuori dal campo di gioco, ciascuno nel proprio ruolo. «La Festa del Basket – osserva il presidente regionale Francesco Damiani – resta un appuntamento atteso, soprattutto in questa fase di ripartenza dei campionati. Dopo la premiazione dei campionati giovanili avvenuta sul campo, nell’immediatezza della vittoria, ora tocca alle squadre dei tornei senior. Assieme a loro, saranno premiate tante altre eccellenze di Puglia, come le giovanissime dell’Angiulli che si sono rivelate le più forti d’Italia e Francesca Baldassarre sempre più punto di riferimento delle nazionali giovanili azzurre. Ma sarà attribuito il meritato riconoscimento anche a tesserati che sono un’autentica risorsa per il movimento, tanto da essere apprezzati a livello nazionale».