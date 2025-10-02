Ieri pomeriggio, all’Hotel Orientale, si è svolto l’incontro di ascolto “Ripensiamo la città di Brindisi partendo dal porto e dalle attività marinare”, promosso dal MoVimento 5 Stelle Brindisi.

L’iniziativa, voluta ed organizzata dal responsabile della formazione del Movimento 5 Stelle, dott. Antonio Turco, e presieduta da Ruggiero Valzano, referente e coordinatore del Gruppo Territoriale M5S Brindisi, è stata una bella occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e cittadini, per ribadire quanto il porto sia una risorsa strategica per il futuro della nostra città.

Un momento significativo è stato il primo intervento pubblico di Giuseppe Danese come presidente di Confindustria Brindisi, che ha portato il suo contributo alla discussione.

Sono intervenuti anche Giuseppe Meo (SNIM – Polo Nautico Brundisium), Teo Titi (Operatori Portuali Salentini), Iole La Rosa (Ente di formazione Futura) e Angelo Guarini (Confindustria Brindisi).

I saluti iniziali sono stati portati dall’On. Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S, e da Stefano Andriola, neo componente del CdA del Consorzio ASI.

Il dibattito ha messo in luce nuove prospettive e opportunità per un porto che può diventare motore di sviluppo economico, occupazionale e formativo, in sinergia con tutto il territorio.

A concludere i lavori l’avv. Roberto Fusco, capogruppo M5S Brindisi, che ha sottolineato l’impegno del Movimento nel costruire una visione di città capace di guardare avanti con concretezza e coraggio.

Un grazie a tutti i partecipanti: insieme possiamo scrivere il futuro di Brindisi

M5S Brindisi