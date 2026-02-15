Secondo successo consecutivo per la Junior Fasano, che inaugura positivamente anche in trasferta il 2026, vincendo per 28-32 al PalaQuaresima di Cingoli contro la Macagi, nel match valido per la quarta giornata di ritorno della Serie A Gold.

I biancazzurri partono decisamente bene, allungando subito sul +5 con un parziale di 6-0 (1-6 al 10’) ed indirizzando così di fatto l’incontro, con i padroni di casa in seguito sempre costretti ad inseguire. I marchigiani, infatti, pur ricucendo lentamente il divario accumulato (3-6 al 12’, 9-11 al 22’), solo in una circostanza tornano a contatto di Alessandro Leban e compagni (11-12 al 27’), con gli ospiti comunque bravi a riallungare subito nuovamente, rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul +3 (12-15) e rientrando ancor più determinati nel secondo tempo.

In avvio di ripresa, infatti, gli uomini di Vito Fovio si portano subito sul +6 (14-20 al 20’), toccando successivamente anche le sette reti di vantaggio (17-24 al 16’), gap costante sino al 21-28 del 24’. La Macagi, nei minuti conclusivi, riesce solo a rendere meno amara la sconfitta, rientrando fino al -3 del 28’ (27-30, con un parziale di 3-0) e chiudendo poi alla sirena sul 28-32.

Successo decisamente importante quello odierno per la Junior, che guadagna punti preziosi in ottica Play-Off sulle inseguitrici, puntando a confermarsi nell’ultima sfida prima delle Finals di Coppa, cioè nella trasferta in casa dello Sparer Eppan in programma sabato prossimo.

“Sono molto contento di questa vittoria – dichiara Vito Fovio – fondamentale per inseguire l’obiettivo Play-Off e giunta anche senza poter schierare l’infortunato Codina Vivanco e con Beorlegui a mezzo servizio. Così come contro Merano, sono felice della prestazione dei giovani, e cito in primis Capozzoli, autore di una prova magistrale, ma nel complesso tutti hanno lottato su ogni palla, mostrando la giusta mentalità. Però, come ho già detto ai ragazzi, se perdiamo sabato ad Eppan, cancelleremo quanto di buono fatto stasera, quindi dobbiamo solo pensare alla prossima partita e dare tutto per vincere ancora”

Tabellino

Macagi Cingoli-Junior Fasano 28-32 (12-15 p.t.)

Macagi Cingoli: Martini, Naghavialhosseini 3, Mangoni, Lezaun 10, Strappini 2, Rossi 3, Giambartolomei 2, Rossetti 2, Compagnucci, Stevovic 3, Nocelli, Albanesi, Makhlouf 3. All: Antonj Laera.

Junior Fasano: Rossa, Guarini 1, Corcione 2, Boggia 4, Leban, Notarangelo 4, Dello Vicario Giacinti 4, Capozzoli 2, G. Somma 2, Neglia, Marrochi 5, Brim Stefansson 7, Beorlegui, Codina Vivanco 1. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Ciro Cardone – Luciano Cardone

Risultati del 16° turno:

Teamnetwork Albatro Siracusa-Brixen 34-32, Macagi Cingoli-Junior Fasano 28-32, Publiesse Chiaravalle-Sparer Eppan 29-25, Cassano Magnago-Metelli Cologne 31-28, Trieste-Raimond Sassari 28-36, Alperia Black Devils-Loacker Bozen Volksbank 32-28, Pressano-Conversano (15/02).

Classifica:

Cassano Magnago 30, Raimond Sassari 26, Teamnetwork Albatro Siracusa 23, Junior Fasano 22, Loacker Bozen Volksbank e Trieste 17, Publiesse Chiaravalle e Macagi Cingoli 16, Conversano* 15, Metelli Cologne 14, Pressano** 13, Brixen* 12, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 4. *Una partita in meno, **due partite in meno.

Prossima giornata (21/02):

Raimond Sassari-Cassano Magnago, Loacker Bozen Volksbank-Macagi Cingoli, Publiesse Chiaravalle-Pressano, Metelli Cologne-Alperia Black Devils, Brixen-Trieste, Conversano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Sparer Eppan-Junior Fasano (ore 19.30).