Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, la Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, ha approvato il progetto esecutivo di “manutenzione straordinaria di strade comunali”, deliberando la candidatura dello stesso, per l’importo di 500.000,00 euro, ai benefici dell’Avviso pubblico regionale “per la concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni locali per interventi di manutenzione di Opere pubbliche o di pubblico interesse”. Tale progetto esecutivo non richiede impegno di fondi comunali e riguarda interventi su strade del Capoluogo e della frazione di Tuturano.

Giova ricordare che la selezione delle operazioni ammissibili al finanziamento regionale avverrà attraverso procedura valutativa “a sportello”, ragione per la quale saranno istruite le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse e fino a concorrenza delle risorse disponibili.