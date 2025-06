Martedì 3 giugno alle 17.00 nel plesso Montessori del Secondo Istituto Comprensivo è in programma un nuovo incontro di presentazione delle progettualità che saranno incluse nel piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche con un focus sui disturbi dello spettro autistico.

All’iniziativa interverranno, oltre ai membri dell’Amministrazione comunale, il dirigente del settore Urbanistica Gaetano Padula, la componente dell’ufficio Anna Paola Palladini, la progettista Palma Librato, la dirigente del NIAT Paola Cervellera, la Garante dei diritti delle persone con disabilità Gabriella Nenna, Giulio Marchetti dell’Associazione Cuori Imperiali e Alessandro Cazzato dell’Associazione Il bene che ti voglio.

“Abbiamo avviato – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – la fase di ascolto della cittadinanza che precede l’adozione dei nuovi progetti del PEBA. Tra le novità che vogliamo introdurre c’è un progetto dedicato all’autismo. Ne parleremo con esperti per comprendere come migliorare la qualità della vita di queste persone rendendo lo spazio pubblico sempre più democratico e inclusivo.”

La progettazione dei nuovi interventi, resa possibile grazie ad un finanziamento regionale di 10.000 euro, prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Di Vagno, piazza Verdi, via Michele Imperiali, via Pisacane e via Bellini.

La principale novità è la sperimentazione dell’abbattimento di barriere sensoriali che rappresentano un limite, in molti casi invalicabile, per le persone con autismo. In questo caso l’attenzione dei progettisti si è concentrata sulle aree caratterizzate da affollamento e dinamiche caotiche.

Gli interventi proposti prevedono l’adozione di soluzioni quali l’eliminazione di ostacoli (pali, cestini, segnaletica mal posizionata), la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati ben visibili, la creazione di percorsi guidati visivi, cartellonistica bilingue e in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e l’installazione di totem tattili. La riduzione del sovraccarico sensoriale può essere garantita mediante la creazione di uno “spazio calmo”, ovvero un’area segnalata per offrire un ambiente con meno traffico e protetto da eccessivi stimoli visivi, da individuare nelle singole zone di intervento.

“Il secondo appuntamento sul PEBA – conclude l’Assessore ai Diritti Civili Sergio Tatarano – sarà dedicato prevalentemente all’autismo ed all’ascolto di pareri e contributi medici, di famiglie ed associazioni su un tema inesplorato a livello urbanistico ma che abbiamo l’obiettivo di inserire come progetto pilota a livello nazionale. La straordinarietà dell’occasione richiede la presenza della cittadinanza per dare ogni suggerimento migliorativo del testo che ha già recepito le suggestioni del primo incontro.”

La partecipazione all’iniziativa è aperta al pubblico.

Comune di Francavilla Fontana