September 5, 2025
Set 5, 2025    Posted by    news 0

Martedì 9 settembre a Brindisi, alle ore 10:00, alla presenza di autorità civili e militari, la Marina Militare celebrerà l’82° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, un tributo dedicato ai marinai, militari e civili che hanno sacrificato la loro vita al servizio della Patria, facendo del mare il loro sacrario.

La cerimonia si terrà presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, un sito di profondo valore simbolico inaugurato il 4 novembre 1933 su iniziativa della Lega Navale Italiana. Eretto in onore dei caduti in mare, il monumento custodisce nella cripta-sacrario, situata alla sua base, lastre di marmo nero con incisi i nomi di 6.850 marinai della Marina Militare e Mercantile, caduti in servizio dal 1860.

La scelta di Brindisi come sede di questo monumento non è casuale: la città pugliese ha avuto un ruolo cruciale durante la Grande Guerra, un contributo riconosciuto con la Croce di Guerra conferita nel 1919 dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

Il 9 settembre è una data di particolare rilevanza storica, poiché ricorda l’anniversario degli affondamenti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuti subito dopo l’armistizio del 1943. In questi tragici eventi, oltre 1.700 marinai persero la vita, conferendo ulteriore significato a questa giornata di memoria.

Related Posts

Concluse le indagini sulla nave del G7: nei guai tre persone

Ance incontra il Comune di Brindisi: “é ora di dare una svolta”

La Asl Brindisi celebra la Giornata mondiale della Fisioterapia a Ceglie Messapica

Barocco Festival Leonardo Leo: la magnificenza di Händel a Mesagne

Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia

Il Brindisi cala il poker: battuto il Bitonto, seconda vittoria in campionato

No Comments

Leave a Comment