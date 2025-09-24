September 24, 2025
“La prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via Marconi. Il tratto interessato va dall’attraversamento pedonale in villa comunale e Porta Grande, fino al Parco Archeologico di Muro Tenente. In questo tratto sarà istituita la “Zona 30”. Il progetto include la creazione di un percorso sicuro per la mobilità sostenibile, con l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati. Gli interventi sono stati pianificati dopo la realizzazione dei sottoservizi (sostituzione di reti idriche e fognarie e nuove condotte di fogna bianca), attendendo che il terreno si assestasse. In questo modo si potrà garantire un risultato finale ottimale e duraturo che cambierà le abitudini e il volto della città”.

