Amerigo Verardi torna con un nuovo, potente singolo “Matteotti di nome”, un brano rock crudo, visionario e profondamente personale che prosegue l’intensa ricerca musicale del musicista e compositore brindisino.

Il singolo uscirà a metà luglio, ma in occasione dell’anniversario della morte di Giacomo Matteotti, Amerigo Verardi ha scelto di donare in anticipo il testo del brano al pubblico: una poesia, un atto di memoria e di resistenza civile, che a luglio si arricchirà anche di musica.

Dopo i due album psycho-elettronici del progetto Maverick Persona (2024), realizzati in coppia con Deje e apprezzati in tutta Europa, Verardi sorprende ancora una volta con un’opera dichiaratamente indipendente, intensa e politicamente consapevole. Il brano, pubblicato in formato digitale da NOS Records, sarà disponibile anche in vinile (singolo da 10 pollici a 45 giri), grazie alla collaborazione con MarraCult e Psychout Records.

Come suggerisce il titolo, “Matteotti di nome” è un omaggio sentito a Giacomo Matteotti, figura simbolo della lotta antifascista, assassinato il 10 giugno 1924 da un commando per ordine di Mussolini. Il brano si apre con ricordi d’infanzia dell’autore, legati a lutti familiari e alla Seconda guerra mondiale, per poi immergersi in una narrazione quasi cinematografica degli ultimi momenti di Matteotti. Emergono la sua fierezza, la consapevolezza del pericolo, l’amore per la moglie Velia, e infine il tragico assassinio e la sepoltura segreta, che preludono però a una vera “resurrezione storica”.

Verardi intreccia elementi autobiografici – il fratello della nonna, nato poco dopo l’assassinio Matteotti e chiamato così in suo onore – con una profonda riflessione sul presente: contro il revisionismo e la cancellazione della memoria storica, e per riaffermare l’eredità della Resistenza e dei suoi valori.

Gli eventi che Verardi racconta nel brano sono come quadri nel quadro. Emergono i caratteri, le attitudini, i pensieri e le emozioni dei protagonisti. La fierezza e il coraggio di Matteotti che va alla Camera dei deputati con documenti che contengono prove schiaccianti contro Mussolini – “Nella borsa ho la chiave di volta, e oggi li faccio tremare!” – e al contempo la sua consapevolezza di correre gravi rischi, perché sa di agire contro gente violenta e senza scrupoli – “Non mi aspettare, Velia”. La sua volontà, espressa con un’accorata e tenera preghiera alla moglie Velia, di non essere lasciato solo al suo destino – “e se non torno, non mi abbandonare”.

Anche la squadra degli assassini fascisti ha una sua precisa fisionomia “tossici di sangue e cocaina”, quella di esaltati assetati di violenza che mostrano in questa occasione un sentimento quasi di fastidio nell’obbedire a un ordine ricevuto dall’alto e che li ha distolti dalle loro faccende private “e gli tocca pure decidere chi deve affondare per primo la lama”.

Dalla scena del vile assassinio Matteotti rivolge i suoi ultimi pensieri alla famiglia e all’Italia – “perdonami, Velia, sono vittima di un codardo”; “vivo per l’Italia e la libertà, ostaggi di un bastardo”. Non manca una riflessione amara sull’oggi – “Evviva la libertà, c’è scritto sopra un muro, in rosso sangue anche per chi non sa leggere il futuro che è già qui”.

Il brano è stato scritto, suonato e registrato da Amerigo Verardi presso “Alma Mater Studio” (BR), mixato e masterizzato da Valerio Daniele presso “Chora Studi Musicali” (Calimera – LE). La cover art è firmata da Daniele Guadalupi.

Con questo singolo, Verardi non solo rende omaggio a Matteotti e alla sua famiglia, ma si schiera apertamente contro ogni forma di fascismo, riaffermando con forza la libertà e la memoria come pilastri irrinunciabili della nostra società.

MATTEOTTI DI NOME

Mi ricordo quando ero bambino

mio zio diceva di stare lontano

da un cassetto dove amavo spiare toccare

le medaglie di nonno mandato a morire

ah, il valor militare…

Una giornata d’estate

mentre è ancora primavera

ci si può anche nascondere

dietro i riflessi del Tevere

però tu

non mi aspettare, Velia

e se non torno non mi abbandonare

più di questo non ti posso dire

nella borsa ho la chiave di volta

e oggi li faccio tremare!

Nelle divise nere

tossici di sangue e cocaina

e gli tocca pure decidere

chi deve affondare per primo

per primo la lama.

Dentro l’aria che si taglia da sola

fra le rondini e l’asfalto

che le urla gli muoiono in gola

quelli eseguono solo un ordine

sputato dall’alto

perdonami, Velia

sono vittima di un codardo

vivo per l’Italia e la libertà

ostaggi di un bastardo.

Risorge fra gli alberi, le belve ed i fiori

risplende nei boschi, sopra il fango

e le miserie di Roma

meglio morire che far parte di un sistema.

Evviva la libertà

c’è scritto sopra un muro

in rosso sangue

anche per chi

non sa leggere il futuro

che è già qui

è già qui

Da bambino mi sembrava normale

che fossimo liberi di parlare

e che mio zio fosse un tipo strano

che si chiamava Matteotti

Matteotti di nome.

Amerigo Verardi