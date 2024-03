In uscita l’8 marzo per Nos Recods (Marra Cult per il CD) “What Tomorrow”, l’album di debutto dei Maverick Persona. Si tratta di un universo di suoni condiviso attraverso il nuovo, convincente e raffinato progetto musicale del geniale artista brindisino Amerigo Verardi e del giovane musicista e compositore Matteo D’Astore, in arte Deje, con la partecipazione di Ilenia Protino per le parti vocali.

Maverick Persona è un insieme di melodie sorprendenti e vivaci sperimentazioni che spaziano dal pop al rock, dalla scena jazz londinese alla psichedelica fino all’ambient, in un crescere di combinazioni molto intense e interessanti capaci di catturare l’essenza dell’estetica.

Un fantastico viaggio accarezzato dalla bellezza, pieno di libertà espressiva ed esperimenti in cui perdersi.

I testi, cantati in inglese, risultano taglienti e critici, a volte visionari e poetici.

Il mood è avvolgente con atmosfere davvero notevoli. Le tracce accolgono al loro interno nove splendide canzoni originali scritte da Verardi e D’Astore.

Il mastering è affidato alle mani esperte e raffinate di Valerio Daniele.

Per chi fosse interessato al CD può rivolgersi al seguente indirizzo mail: antomarra@libero.it

MARCO GRECO