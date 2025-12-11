La Provincia di Brindisi promuove un importante momento di confronto dedicato al futuro del Mediaporto di Brindisi, nell’ambito dell’Avviso regionale “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali”, Azione 8.7 – PR Puglia 2021–2027.

L’incontro, dal titolo “La matrice del porto in un progetto culturale inclusivo e innovativo”, si terrà domani venerdì 12 dicembre alle ore 17 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente f.f. Giuseppe Ventrella che porterà il suo saluto istituzionale e sottolineerà l’importanza strategica di questa nuova fase per la crescita culturale e identitaria del territorio.

L’evento rappresenta l’avvio di un percorso partecipato, rivolto a:

• istituzioni del Terzo Settore

• scuole

• imprese culturali e creative

• organizzazioni sociali e culturali

• nuove cittadinanze

• attori economici e culturali del Porto

• fruitori della Biblioteca e della comunità locale

Obiettivo del percorso è giungere alla definizione di un protocollo di collaborazione e di una vision condivisa per il nuovo Mediaporto, immaginato non solo come luogo di lettura e studio, ma come un centro culturale innovativo, inclusivo e generatore di relazioni, competenze e nuove economie.

Il porto come matrice identitaria e culturale della città diventa il filo conduttore del progetto: un riferimento simbolico capace di ispirare un modello di spazio pubblico aperto, accogliente e orientato al futuro.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutte le realtà interessate.

Il futuro del Mediaporto comincia insieme!