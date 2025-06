Ennesima violenza ai danni di un medico in servizio, l’Ordine: “E’ allarmante, medici lasciati da soli mentre gli aggressori alzano il tiro. La solidarietà non basta più”.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia

di Brindisi esprime vicinanza al collega dott. Raffaele Quarta impegnato presso il reparto del Pronto Soccorso di Francavilla che ieri al termine del proprio turno è stato vigliaccamente aggredito da ignoti con una mazza di ferro.

“Quanto accaduto al collega è a dir poco spaventoso- commenta il presidente l’Ordine, il dott. Arturo Oliva – le parole non bastano a descrivere il rammarico e la mortificazione dinnanzi ad episodi simili che sembrano oramai essere all’ordine del giorno. La solidarietà non basta più , abbiamo bisogno di maggiore tutela e strumenti che garantiscano la sicurezza di chi lavora quotidianamente con abnegazione e impegno per alleviare non solo la salute fisica dei pazienti”.

Quella al dott. Quarta è solo l’ultima aggressione in ordine di tempo ad un medico. Dall’inizio dell’anno decine di sanitari hanno subito violenze fisiche e verbali durante lo svolgimento del loro servizio. Un paradosso se si considera che la missione del medico è proprio quella di salvaguardare la salute altrui. Benché le autorità stiano lavorando con impegno nell’individuazione dei responsabili l’Ordine sente il dovere , ancora una volta di chiedere con sollecitudine alle autorità preposte di provvedere ad incrementare le iniziative a salvaguardia dell’incolumità fisica ed anche mediatica degli operatori sanitari, oltre che della semplice tranquillità e della serena agibilità sul posto di lavoro. “Quest’Ordine- conclude il presidente Oliva- si è già costituito parte civile a favore dei sanitari ed anche in questo caso, se le Autorità procederanno nei confronti dei colpevoli di questa aggressione, provvederà a sostenere giudizialmente il medico coinvolto”.

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi