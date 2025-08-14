*JAZZ INSIDE – 20 agosto 2025, Brindisi*

Una giornata di musica, creatività e gusto con *Nicola Andrioli*, pianista e compositore brindisino di fama internazionale, protagonista di collaborazioni con Toots Thielemans, Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman e molti altri.

*Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara*

*Via Santa Chiara, 2 – Brindisi (nei pressi del Duomo)*

*Programma della giornata:*

* *16:00 – Masterclass gratuita*

*Jazz e improvvisazione* per pianisti e non pianisti: un’occasione unica per confrontarsi con un artista internazionale e scoprire i segreti della creatività musicale.

* *18:30 – Wine Experience*

Degustazione guidata a cura di **Cantine Risveglio** (€20, si attiva a partire da 10 partecipanti) per un viaggio sensoriale tra sapori e storie del territorio.

* *20:30 – Concerto live*

Un’esibizione intensa e coinvolgente in cui jazz, improvvisazione e narrazione sonora si fondono.

*Info & prenotazioni:*

+39 380 584 6315 | 0831 156 1076

yeahjasisocial@gmail.com

**Biglietti e iscrizioni:**

Prenota su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/jazz-inside-masterclass-concert-wine-tickets-1587178436429?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl