C’è un’estate che non invita a partire ma a riscoprire i luoghi con uno sguardo diverso. “Meridiani d’Estate 2025” è il cartellone di eventi culturali e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi che accompagna la città nei mesi più caldi, pensato per chi sceglie di restare e per chi, da visitatore, cerca un’offerta tra cultura, spettacolo e il respiro costante del mare. Il cartellone si muove tra musica, teatro, letteratura, danza, vernacolo e gastronomia, nei luoghi simbolici e vissuti della città: dal centro storico al lungomare, dai chiostri alle piazze, dalle scalinate ai quartieri. Una proposta ampia, pensata per un pubblico vario, che restituisce a Brindisi la sua vocazione naturale di spazio aperto, accogliente e culturale. Tutte le iniziative inserite nel cartellone sono a ingresso libero, eccetto gli appuntamenti del Barocco Festival Leonardo Leo (ticket 3 euro).

«Con Meridiani d’Estate 2025 – ha detto il sindaco Giuseppe Marchionna – Brindisi rinnova la sua vocazione a essere città aperta, culturalmente generosa. Un cartellone pensato per chi resta, per chi arriva, per chi cerca nella bellezza il senso di una comunità che crede nella cultura come spazio quotidiano. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo percorso: istituzioni, artisti, operatori, cittadini. L’estate a Brindisi è una scelta e una promessa mantenuta».

Si parte il 4 luglio con la XIV Regata del Grande Salento Brindisi-Valona, apertura che incarna il respiro mediterraneo della città, porto naturale e crocevia di incontri. La Brindisi-Valona è un vero ponte liquido tra le sponde dell’Adriatico: un viaggio che intreccia sport e memoria richiamando l’esodo del 1991 e trasformandolo in un messaggio di dialogo e di accoglienza. La regata si arricchisce di momenti conviviali e cerimonie ufficiali che valorizzano il legame tra sport, territorio e storia.

Il 7 luglio, nei giardini superiori del Monumento al Marinaio d’Italia, arriva il Locomotive Jazz Festival con il concerto di Bungaro e Marco Pacassoni: “Volevo volare con i piedi per terra”. Un viaggio musicale tra delicatezza, poesia e bellezza da custodire, che racconta l’anima profonda dell’artista brindisino, autore raffinato della scena italiana e internazionale.

È la parola scritta a segnare uno dei primi percorsi del cartellone, con “Tracce di Inchiostro”, la rassegna letteraria dedicata al giallo contemporaneo. Per tre sere consecutive, dall’11 al 13 luglio, nel chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, dodici autori – tra nomi noti e nuove voci – guidano il pubblico in un viaggio attraverso le ombre della narrazione. Indagini, misteri, passioni e tensioni urbane si intrecciano in un racconto collettivo che esplora il lato oscuro della parola.

L’estate della città accende i riflettori anche sul grande sport: negli stessi giorni, dall’11 al 13 luglio, in località Apani – Litoranea Brindisi Nord – va in scena il Mundial Beach Soccer 2025 – Città di Brindisi. La competizione vedrà sfidarsi quattro delle nazionali più forti al mondo – Italia, Francia, Argentina e Brasile – in tre giorni di sport, spettacolo e agonismo.

Alla musica è affidato il battito dell’estate, con appuntamenti attesi e popolarissimi. Sul lungomare, ai piedi della Scalinata Virgilio, salgono sul palco due tra le più amate cover band italiane: i Komandanti, tributo a Vasco Rossi, capaci di infiammare ogni piazza con l’energia del rock (12 luglio), e gli 838, che riportano in scena l’universo musicale degli 883 tra nostalgia e leggerezza (12 agosto). Sempre in viale Regina Margherita – piazza San Teodoro d’Amasea, torna la festa del Ciccio Riccio in Tour (19 luglio), che trasforma il lungomare in un grande live a cielo aperto, tra luci, dj set e una notte che diventa spettacolo. A pochi giorni di distanza, a partire dal 21 luglio per quattro lunedì consecutivi, il lungomare – all’altezza della Capitaneria di Porto – diventa la pista per le danze latino-americane: un ciclo settimanale, dal titolo “Luna Latina”, dedicato a salsa, bachata e kizomba, con maestri e animatori. Un modo per restituire al porto della città il suo spirito più caldo, popolare e inclusivo.

Due grandi concerti scandiscono il cuore dell’estate brindisina. Il 26 luglio, in viale Regina Margherita – piazza San Teodoro d’Amasea, Le Vibrazioni accendono la scena con un live che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra energia, ricordi e nuove riletture. In scaletta i brani più amati, da “Dedicato a te” alle hit più recenti, con incursioni d’autore in chiave rock. Questa volta Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda saranno affiancati da due musicisti d’eccezione: Roberto Dell’Era al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Il 15 agosto, nello stesso scenario, il palco passa a Gaia, voce italo-brasiliana tra le più riconoscibili del nuovo pop italiano. Con “Rosa dei venti”, il suo primo album interamente in italiano, Gaia propone un viaggio musicale personale e vibrante, tra ballate intime e hit da quattro dischi di platino. Un concerto che mescola ritmo e scrittura, tradizione e contemporaneità.

Non manca lo spazio per la tradizione. Prende il via quest’anno il festival di teatro in vernacolo, dal 18 luglio al 22 agosto, con quattro compagnie brindisine – Teatranti, Anti&Mino, Li tre Cumpari e Il Sipario – che porteranno in alcuni quartieri della città (Bozzano, Commenda, Casale, Paradiso) storie, comicità e linguaggi del territorio. Un progetto che dà voce all’identità della città rendendo il dialetto strumento di memoria, di comunità e di continuità storica.

Torna anche quest’anno “Verdi in Città”, la rassegna teatrale e musicale ideata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune e la collaborazione di Puglia Culture e del Polo Biblio-Museale di Brindisi, giunta alla sua terza edizione. Il programma si snoda nello spazio di piazza Duomo, davanti al Museo Archeologico “Ribezzo”, e propone una rassegna di appuntamenti dal vivo che mescolano parola e musica, drammaturgia e racconto. Tra i protagonisti, Barbara De Rossi interpreta una “Circe” potente e vulnerabile, riscrivendo il mito in chiave contemporanea; il Jaleo Trio attraversa le rotte sonore tra Andalusia e America Latina con un flamenco che vibra di libertà; Alessio Vassallo restituisce la voce inquieta e visionaria di Rino Gaetano, tra canzoni e pensieri; la compagnia Improvvisart porta in scena l’imprevedibilità dell’improvvisazione teatrale; Enrico Lo Verso e Alessia D’Anna rileggono il ritorno di Ulisse e Penelope in “Itaca per sempre”, mentre i musicisti brindisini di Schools of Rock tornano a calcare il palco come una vera band, con un viaggio nei grandi classici del rock internazionale. Chiude la rassegna il concerto “Rose di me”, in cui Paola Petrosillo, affiancata da Valerio Daniele e Marco Bardoscia, dà voce a un repertorio cantautorale intimo e poetico, tra scrittura personale e sonorità essenziali. E poi, uno dei momenti più attesi dell’intero programma: venerdì 8 agosto alle ore 4.30, sulla Scalinata Virgilio, il concerto all’alba con Mirko Signorile al pianoforte. Una performance sospesa tra jazz e lirismo che accompagna il sorgere del sole in un’atmosfera di ascolto profondo e silenziosa meraviglia.

Il 6 agosto, sempre sotto la Scalinata Virgilio, va in scena una serata all’insegna della leggerezza e della comicità con quattro assi della risata: Giovanni Cacioppo, La Ricotta, Gianni Ippolito e Tommy Terrafino. Un appuntamento che regala al programma una pausa ironica pensata per un’estate che sa anche sorridere.

A chiudere il cartellone, tre appuntamenti della XXVIII edizione del Barocco Festival Leonardo Leo, la rassegna di musica antica che ogni anno rinnova l’omaggio al più grande compositore che la nostra terra abbia conosciuto, tra i massimi esponenti della scuola napoletana del Settecento. Il 26 agosto, nel Castello Svevo, “Come diventare regina” in scena una rilettura vivace de “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, affidata all’orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici” con la partecipazione straordinaria di Peppe Barra. Una serata che unisce teatro e musica, con pagine di Porsile e Cimarosa a completare il programma. Il 28 agosto, nel chiostro del Palazzo Vescovile, “Fiato alle trombe” dà voce al repertorio barocco più luminoso e virtuosistico, da Leo a Vivaldi, da Händel a Telemann, con protagonista l’Ensemble dell’Accademia del Santo Spirito. Il 31 agosto, alle Sciabiche, “The Meeting – Commingling 6” è un concerto che intreccia jazz e sonorità antiche. Un incontro libero e vibrante, in cui clarinetto, fisarmonica, contrabbasso e percussioni disegnano paesaggi sonori sospesi tra terre e mare.

Il programma si arricchisce anche grazie alle iniziative promosse dalle associazioni sportive e culturali del territorio, che confermano Brindisi come luogo vivo, creativo e partecipato, capace di offrire un’estate piena, condivisa, pensata. Un’estate che resta.

Il programma di luglio

dal 4 al 6 luglio:

XIV Regata del Grande Salento Brindisi-Valona

Partenza h. 8:00

6 luglio:

SOTTOVOCE

Letture e note in penombra

Santa Spazio Culturale

h. 20:30 Ex Convento Santa Chiara

7 luglio:

Locomotive Jazz Festival

Bungaro & Marco Pacassoni

Concerto “Volevo volare con i piedi per terra”

Giardini superiori Monumento al Marinaio d’Italia

h. 19:15

dall’8 all’11 luglio:

REGALA UN SOGNO

MUNDIAL AMATEUR BEACH SOCCER CITTÀ DI BRINDISI

… aspettando i campioni

Litoranea Brindisi Nord Contrada Apani, 2/a

dall’11 al 13 luglio:

MUNDIAL BEACH SOCCER CITTÀ DI BRINDISI

Litoranea Brindisi Nord Contrada Apani, 2/a

h. 16:00 / 20:00

dal’11 al 13 luglio:

BUONO COME IL PANE

I prodotti da forno locali nella dieta mediterranea

Ostello della Gioventù

h. 18:00 / 21:00

in collaborazione con Confartigianato Brindisi

12 luglio:

I Komandanti

VASCO ROSSI COVER BAND

Viale Regina Margherita

h. 21:30 Scalinata Virgilio

13 luglio:

Giallo e Nero di Puglia presenta TRACCE DI INCHIOSTRO

Rassegna letteraria

Chiostro Ex Convento Scuole Pie

h. 20:30

18 luglio:

I Festival Teatrale in Vernacolo

Commedia POVERANUI

Compagnia “Teatranti”

Via Risorgimento (zona mercato ex Inail) – Rione Commenda

h. 21:00

19 luglio:

CICCIÒ RICCIO IN TOUR

Viale Regina Margherita

h. 21:30 Piazza San Teodoro d’Amasea

20 luglio:

Enrico Lo Verso e Alessia D’Anna

ITACA PER SEMPRE

Teatro – Verdi in Città

Piazza Duomo

h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

21 luglio:

Luna Latina

RITMI SALSA E BACHATA CON LATINJ’S

Viale Regina Margherita

h. 19:30 / 00:00 (altezza Capitaneria di Porto)

23 luglio:

Jateo Trio

FLAMENCO E HISPANO-AMERICA

Concerto – Verdi in Città

Piazza Duomo

h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

29 luglio:

IMPROSHOW

Improvvisazione teatrale – Verdi in Città

Piazza Duomo

h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

25 luglio:

I Festival Teatrale in Vernacolo

Commedia VICIE’… LA STA VESCIU NERA

Compagnia “Li Tre CumparI!”

Parco Bove

h. 21:00 Rione Paradiso

26 luglio:

LE VIBRAZIONI in concerto

SUMMER TOUR 2025

Piazza San Teodoro d’Amasea

h. 21:30

27 luglio:

Alessio Vassallo

E CANTAVA LE CANZONI

L’arte è la vita di Rino Gaetano. Teatro canzone – Verdi in Città

Piazza Duomo

h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

28 luglio:

Luna Latina

RITMI SALSA E BACHATA CON LATINJ’S

Viale Regina Margherita

h. 19:30 / 00:00 (altezza Capitaneria di Porto)

dal 23 luglio / settembre:

RASSEGNA DEL CHIOSTRO 2025

Rassegna letteraria

Programma completo su www.nuovoteatroverdi.com

Il programma di Agosto

1 agosto:

I Festival Teatrale in Vernacolo

Compagnia Antì & Moni

Piazzale angolo viale Europa h. 21:00 e via Spagna – Rione Bozzano

3 agosto:

Barbara De Rossi

CIRCE. STORIA DI UNA MAGA

Teatro – Verdi in Città

Piazza Duomo h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

4 agosto:

Luna Latina

RITMI SALSA E BACHATA CON LATINJ’S

Viale Regina Margherita h. 19:30 / 00:00 (altezza Capitaneria di Porto)

5 agosto:

Scuole di musica di Brindisi

SCHOOLS OF ROCK

Brindisi suona insieme

Musica – Verdi in Città

Piazza Duomo h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

6 agosto:

Brindisi Cabaret Show

GIOVANNI CACIOPPO, LA RICOTTA, GIANNI IPPOLITO E TOMMY TERRAFINO

Viale Regina Margherita h. 21:00 Scalinata Virgilio

8 agosto:

Mirko Signorile

PIANO SOLO. CONCERTO ALL’ALBA

Musica – Verdi in Città

Viale Regina Margherita h. 4:30 Scalinata Virgilio

10 agosto:

Paola Petrosillo

con Katerina De Fazio e Marco Bardoscia

ROSE DI ME

Musica – Verdi in Città

Piazza Duomo h. 21:00 Museo archeologico “Ribezzo”

11 agosto:

Luna Latina

RITMI SALSA E BACHATA CON LATINJ’S

Viale Regina Margherita h. 19:30 / 00:00 (altezza Capitaneria di Porto)

12 agosto:

838

TRIBUTO 883 & MAX PEZZALI

Viale Regina Margherita h. 21:30 Scalinata Virgilio

15 agosto:

GAIA in concerto

LIVE ESTATE 2025

Viale Regina Margherita h. 21:30 Piazza San Teodoro d’Amasea

22 agosto:

I Festival Teatrale in Vernacolo

Commedia E MÒ CI PAIA?

Compagnia “Il Sipario”

Piazza chiesa Ave Maris Stella h. 21:00 Rione Casale

26 agosto:

XXVIII Barocco Festival Leonardo Leo

COME DIVENTARE REGINA

La Serva Padrona

di Giovanni Battista Pergolesi

Orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici” con la partecipazione di Peppe Barra

Castello Svevo h. 21:00

28 agosto:

XXVIII Barocco Festival Leonardo Leo

FIATO ALLE TROMBE

Il virtuosismo strumentale

Ensemble Accademia del Santo Spirito

Chiostro del Palazzo Vescovile h. 21:00

31 agosto:

XXVIII Barocco Festival Leonardo Leo

THE MEETING. Commingling 6

Jazz Convention Quartet

Porto vecchio – Zona Sciabiche h. 21:00