La città di Mesagne si prepara per le celebrazioni in onore di San Pio da Pietrelcina di martedì 23 settembre. A cura dell’omonima Parrocchia, con sede in via Caduti di via D’Amelio, il programma – patrocinato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone di settembre “MesagnEstate 2025” – accoglie la celebrazione delle messe alle 9:00 e alle 17:00, rispettivamente presiedute da don Giuseppe Pendinelli e da don Salvatore Tardio. Dalle ore 18:15, il sacro simulacro del Santo attraverserà le vie del quartiere in processione e a seguire è attesa la celebrazione eucaristica dell’Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, Monsignor Giovanni Intini. I diversi momenti saranno scanditi dall’accompagnamento musicale del Concerto bandistico “Fasano – Leo Città di Mesagne”. In serata, spazio ai festeggiamenti civili con la musica dal vivo della band Celentarock e il tributo ad Adriano Celentano attraverso i successi che hanno scritto la storia della musica italiana.