Una data da segnare in agenda per il futuro lavorativo e formativo della comunità: martedì 3 marzo 2026, presso gli spazi di Lab Creation, aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo Sportello Territoriale di Orientamento.

L’apertura dell’Orientation Desk rappresenta il cuore pulsante e operativo di “Mesagne Orienta”, un progetto ambizioso nato per guidare i cittadini nella ricerca di nuove opportunità occupazionali e nel potenziamento delle proprie competenze. L’iniziativa ha già ricevuto un avvio istituzionale di prestigio alla presenza della Commissaria Straordinaria del Comune di Mesagne, la Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri.

Il Progetto: Punti Cardinali For Work

Lo sportello di Lab Creation si inserisce nella cornice del programma “Punti Cardinali For Work”, promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Mesagne e approvato da Regione Puglia e finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), il progetto punta a creare un’alleanza strategica tra scuole, imprese, enti locali e cittadini, costruendo una rete di supporto concreta e accessibile.

I servizi: un ponte tra talento e opportunità

A partire dal 3 marzo, lo sportello diventerà il punto di riferimento per una serie di servizi e attività completamente gratuiti:

• Orientation Desk (presso Lab Creation): un luogo accogliente dove ricevere consulenze personalizzate per orientarsi nel mercato del lavoro.

• Laboratori tematici: percorsi formativi per acquisire nuove competenze pratiche e trasversali.

• Job Day: giornate di matching per far incontrare direttamente candidati e aziende in cerca di personale.

• Iniziative per l’inclusione: eventi dedicati al sostegno del lavoro e dell’autonomia femminile.

• Visione territoriale: attività legate alla strategia regionale #mareAsinistra, per attrarre e trattenere i talenti in Puglia con una prospettiva a lungo termine fino al 2030.

A chi si rivolge?

Lo sportello è aperto a tutti i cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni. Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce che necessitano di maggiore supporto nel percorso di inserimento o reinserimento lavorativo: giovani, donne, immigrati, persone con disabilità, disoccupati di lunga durata o profili alla ricerca del primo impiego.

Una rete di partner d’eccellenza

Il successo di “Mesagne Orienta” è garantito da un solido lavoro di squadra che vede protagonisti: il Comune di Mesagne (Ufficio Politiche Giovanili), Fondazione Smile Puglia, Associazione La Manovella ETS, Associazione Collettivo Musicarte O.d.V., Street Sport Association Salento Fun Club, CGIL Camera del Lavoro di Brindisi e CNA Brindisi.

L’appuntamento è per il 3 marzo a Lab Creation: il primo passo verso una comunità più inclusiva, dinamica e pronta alle sfide del domani.