MAR 2 SETTEMBRE
“CANTA E BALLA IN VILLA” CON DINO & CARMELA
OSPITE AURELIO LAROSA IN TRIO
Dino & Carmela
20:30 / VILLA COMUNALE
MER 3 SETTEMBRE
“THE STUBBORN” TRIO
Associazione Il Curro APS
20:30 / ATRIO DEL CASTELLO
PRESENTAZIONE SQUADRA CALCIO MESAGNE
Mesagne Calcio 2020
20:30 / CHIOSTRO DEL COMUNE
“CONCERTO PER L’ESTATE”
Concerto bandistico cittadino – F.Fasano – L.Leo – Città Di Mesagne
21:00 / PIAZZA ORSINI
GIO 4 SETTEMBRE
“TUTTI” – CORTEO MUSICALE
Ferdinando Arnò
20:30 / VILLA COMUNALE – CENTRO STORICO
VEN 5 SETTEMBRE
TEATRINO DI BURATTINI – “IL MONDO DI OZ”
Compagnia Teste Di Legno
20:30 / CHIOSTRO DEL COMUNE
8° ED. “SPAGHETTI FLAVA”
ASD Uprock
20:00 / VILLA COMUNALE
SAB 6 SETTEMBRE
2° ED. “MESAGNE IN BICI”
ProLoco Mesagne
09:00 / RITROVO IN PIAZZA ORSINI – PERCORSO MESAGNE CENTRO E DINTORNI
“BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO – XXVII EDIZIONE”
MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS AND WATER MUSIC
ORCHESTRA BAROCCA LA CONFRATERNITA DE MUSICI
21:00 / CHIESA MATRICE
OUTCYPHER – FREESTYLE CONTEST + LIVE
Awa-APS
21:00 / SALENTO FUN PARK
“CONCERTO ALL’ALBA” – MARCO SCHIAVONE (VIOLONCELLO)
CLAUDIO PRIMA (ORGANETTO)
Parsifal APS
05:00 / MURO TENENTE
DOM 7 SETTEMBRE
MEDITERRANEAN FASHION WEEK
Mama SRLS
20:30 / PIAZZA ORSINI
LUN 8 SETTEMBRE
“NEL CUORE DEL CUORE” PRESENTAZIONE DELLA
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE DELL’ARCHIVIO CAPITOLARE
Parrocchia Tutti i Santi in collaborazione con amm.ne comunale
19:30 / CHIESA DI SANT’ANNA
NAPULE E’… CON MARIO CUTRI’
Ass. Bottega Delle Arti
19:30 / ATRIO DEL CASTELLO
MER 10 SETTEMBRE
“THE SQUONK” – TRIBUTE BAND GENESIS
Ass. Culturale Le Maschere di Creta
20:30 / PIAZZA ORSINI
“MARAGUA’” IN CONCERTO
Maraguà
21:00 / ATRIO DEL CASTELLO
VEN 12 SETTEMBRE
SUSUMANIELLO IN FESTA
1 ° CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER DEL SUSUMANIELLO
AIS Puglia
18:00 / ATRIO DEL CASTELLO – PIAZZA ORSINI
SUSUMANIELLO IN FESTA
EVENTO DI DEGUSTAZIONE WINE & FOOD
DEI VINI DA SUSUMANIELLO DELLE CANTINE DI PUGLIA ABBINATI ALLE SPECIALITÀ GASTRONOMICHE
E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER DEL SUSUMANIELLO
AIS Puglia
19:30 / PIAZZA ORSINI
“LA NOTTE VIOLA”
Ass. Emotivamente Mesagne
19:30 / CHIOSTRO DEL COMUNE
SAB 13 SETTEMBRE
TEATRO “LA LAMPADA DI ALADINO”
ProLoco Mesagne
20:00 / PIAZZA ORSINI
DOM 14 SETTEMBRE
“NETRIBA” TRIBUTE BAND NEGRAMARO
21:00 / PIAZZA ORSINI
LUN 15 SETTEMBRE
“UEMMINI, CCALANTUEMMINI TI MISCIAGNI”
FATTI, CULACCHI IN VERSI, CANTI POPOLARI.
Ass. Borgo Nuovo
19:30 / ATRIO DEL CASTELLO
“PAROLE CHE VALGONO”
Fidas Mesagne
18:00 / CHIOSTRO DEL COMUNE
MAR 16 SETTEMBRE
PRES. LIBRO “LA SARTA GIOVANE” CON ANNA FANTINI
Associazione RiCreazione APS
19:00 / ATRIO DEL CASTELLO§
GIO 18 SETTEMBRE
ZUMBA IDOLS REVIVAL
20:00 / PIAZZA ORSINI
DOM 21 SETTEMBRE
– FIERA MEDIEVALE FRANCA – 21° EDIZIONE
Gruppo storico Città di Mesagne – Meghy Costumes D’Epoque
– in collaborazione con la compagnia Atto Terzo
18:00 / PIAZZA ORSINI – PIAZZA VITTORIO EMANUELE – PRATO DEL CASTELLO
MAR 23 SETTEMBRE
“FESTA DI SAN PIO”
CONCERTO “CELENTAROCK”
TRIBUTE BAND ADRIANO CELENTANO
Parrocchia San Pio
19:30 / PIAZZA CADUTI DI VIA D’AMELIO
MER 24 SETTEMBRE
CANTI POPOLARI
Coro Catinaccio APS
20:00 / ATRIO DEL CASTELLO
VEN 26 SETTEMBRE
FABER SYMPHONIKER – I GRANDI SUCCESSI DI FABRIZIO DE ANDRE’
IN CHIAVE SINFONICA
Orchestra Filarmonica Pugliese
20:30 / PIAZZA ORSINI
SAB 27 SETTEMBRE
– “PUGLIA SUONI E SAPORI”
EVENTO ENOGASTRONOMICO
Wine Not SRL
19:00 / CENTRO STORICO
“BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO – XXVII EDIZIONE “
DA SEVILLA A NAPULE
20:30 / CHIESA MATRICE
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
CONCERTO TUTTOCLAUDIO – TRIBUTO A CLAUDIO BAGLIONI
CON GIANFRANCO ROSATO
Cenacolo Carmelitano
20:00 / PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO
LUN 29 SETTEMBRE
SANTA MESSA PRESSO LA BASILICA DEL CARMINE
Cenacolo Carmelitano
18:30 / PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO
CONCERTO “TREE GEES” TRIBUTE BAND BEE GEES
Cenacolo Carmelitano
21:00 / PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO
