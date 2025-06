Si è chiusa con successo a Brindisi la XIII edizione del “Gran Premio d’Italia – Adriatic Cup 2025”, evento valido come prima tappa del Campionato Mondiale UIM F2 e del Campionato Italiano GT30. Una tre giorni di sport, adrenalina e grande pubblico che ha confermato il capoluogo adriatico come uno dei palcoscenici più affascinanti e affidabili della motonautica internazionale.

Nella categoria regina, la Formula 2, a imporsi è stato il britannico Matthew Palfreyman, davanti al francese Peter Morin e allo svedese Hilmer Wiberg. Una gara avvincente che ha visto in acqua venti piloti provenienti da undici nazioni, tra cui Finlandia, Norvegia, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Paesi baltici, in un contesto tecnico e spettacolare che ha esaltato il tracciato brindisino.

Grande entusiasmo anche per la GT30, categoria che rappresenta il vivaio della motonautica italiana, riservata ai giovani talenti tra i 17 e i 21 anni. A vincere è stato il comasco Mattia Andreani del team Le Gabbiane, seguito da Jacopo Ravasio (CB Racing) e Riccardo Costa (Rainbow Team), campione uscente.

«Il campionato GT30 è la base da cui nascono i nostri futuri campioni – ha dichiarato Giorgio Viscione, presidente della Federazione Italiana Motonautica –. A Brindisi i ragazzi hanno potuto confrontarsi tra loro e lasciarsi ispirare dai grandi piloti della F2. È questo l’obiettivo: far crescere il movimento e offrire esperienze formative di alto livello».

La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, con la consueta regia di Giuseppe Danese, che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’edizione:

«Ogni anno il lavoro è tanto, ma la risposta del pubblico e della città ci ripaga di ogni sforzo. Anche quest’anno Brindisi ha risposto alla grande, creando un indotto positivo che ha coinvolto strutture ricettive, attività commerciali e operatori del settore. Neanche il vento ci ha fermati. Questo evento è diventato un appuntamento fisso, atteso e riconosciuto, che mette in vetrina Brindisi e valorizza lo sport come leva di sviluppo per il territorio».

La Federazione Italiana Motonautica ha nuovamente scelto Brindisi come tappa inaugurale della stagione, riconoscendole un ruolo chiave nel panorama nazionale. La città si conferma così sede ideale per ospitare eventi internazionali grazie alla logistica, alla vocazione marittima e a una macchina organizzativa ben rodata.

Il prossimo appuntamento con la motonautica circuito sarà dal 29 al 31 agosto a San Nazzaro, in provincia di Piacenza. Ma intanto, Brindisi si gode il successo di un evento che ha saputo unire sport, spettacolo e identità.