October 21, 2025
Si comunica che l’atleta biancoazzurro Aristide Mouaha è stato convocato in Nazionale Camerunense in vista della prossima finestra di novembre dedicata agli impegni delle nazionali.

A seguito della sua indisponibilità, il calendario della Valtur Brindisi subirà una doppia variazione di partite valevoli per il campionato di Serie A2.

Quattordicesima giornata: Valtur Brindisi-Gemini Mestre, originariamente prevista mercoledì 26 novembre, è stata spostata alle ore 20:30 di mercoledì 3 dicembre 2025 al PalaPentassuglia.

Quindicesima giornata: Real Sebastiani Rieti-Valtur Brindisi, originariamente prevista domenica 30 novembre, è stata spostata a mercoledì 17 dicembre ore 21:00 al PalaSojourner.

 

 

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

