La mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia per realizzare una Darsena pubblica nel porto interno di Brindisi rappresenta, senza ombra di dubbio, un elemento di fondamentale rilevanza per rendere ancora più saldo il rapporto tra i cittadini di Brindisi ed il loro porto. Tra l’altro – è evidente – ci sono tutti i presupposti per portare avanti questa idea progettuale che ovviamente richiede una interlocuzione più efficace tra l’Amministrazione Comunale e l’Autorità di Sistema Portuale.

Non sfugge a nessuno, inoltre, il momento di forte crescita che il comparto della nautica da diporto sta assumendo nel contesto economico della città di Brindisi e quindi la creazione di nuovi posti-barca, così come di strutture di servizio strettamente collegate a questo settore, appare strategica per una crescita delle attività portuali, in piena sintonia con quanto previsto dallo stesso Piano regolatore del Porto in riferimento all’utilizzo del porto interno per la nautica da diporto.

Si proceda, pertanto, con l’attività preliminare alla realizzazione di uno studio di fattibilità che dovrà tenere conto della eventuale localizzazione della Darsena e delle possibili fonti di finanziamento pubblico per poi valutare se gestire la struttura in maniera diretta o tramite una società partecipata.

Il gruppo consiliare di Forza Italia

Il gruppo consiliare “Marchionna Sindaco”

Il gruppo consiliare di Uguaglianza Cittadina

Il gruppo consiliare MRS