San Vito dei Normanni si prepara ad accogliere, sabato 26 luglio 2025, una nuova edizione di MUSICA NEI SALONI, il festival nelle barberie. Un festival è un originale percorso artistico nelle barberie e nelle vie del centro storico di San Vito dei Normanni per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e musicale legato a questi luoghi, ancora oggi tra le più importanti identità culturali e musicali del territorio.

Promosso e prodotto dal Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni, con il patrocinio del Comune di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Slow Food -Alto Salento; Rifacimenti e il Nodo Galattica di San Vito.

IL PROGRAMMA 2025

Ore 19.30 – P.zza Carducci

Laboratorio di costruzione di strumenti musicali popolari (gratuito) per bambini e ragazzi a cura di Rifacimenti ETS.

Dalle ore 20.00 – P.zza L. Leo

Mercato della Terra a cura di Slow Food – Alto Salento.

Dalle ore 21.00 – Concerti nelle barberie del centro:

Barberia Uomo Più – Via Dante

Daria Falco e Bruno Galeone in “D’ACCORDO” – Ore 21.00

Barberia Vita – Via San Giovanni

Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni – Ore 21.00

Barberia De Siati – Corso L. Leo

Ttukunack – Ore 21.45

Ore 22.30 – P.zza L. Leo

Concerto Finale.

MUSICA E BARBERIE: UNA STORIA CHE RIVIVE

A San Vito dei Normanni, il mandolino è simbolo culturale e identitario, protagonista della vita comunitaria e della meloterapia del tarantismo. Le barberie erano un’estensione della piazza, luoghi di socialità, apprendimento musicale e scambio culturale, dove barba e capelli erano solo un pretesto per alimentare la musica e la convivialità. Questa tradizione, viva fino al 2001 con la chiusura dell’ultima barberia musicale, rivive oggi grazie a “Musica nei Saloni”, che restituisce alla comunità quella musica viva che un tempo risuonava tra le strade, le botteghe e le sale da ballo.

GLI ARTISTI

Ttukunack: Le gemelle Sara e Maika Gómez da Vitoria-Gasteiz portano a San Vito la potenza evocativa della txalaparta, strumento di percussioni basco, con uno spettacolo unico che unisce tradizione, avanguardia e ritualità, incantando con le loro sonorità ataviche e innovative.

Daria Falco e Bruno Galeone in “D’ACCORDO”: Un viaggio musicale che attraversa paesi e culture, uniti dalla magia universale della musica, per celebrare il legame tra i popoli attraverso l’armonia delle sonorità.

Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni: Realtà unica nel suo genere che preservae valorizza il patrimonio musicale di San Vito legato al mandolino e delle botteghe artigiane.