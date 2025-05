La Confesercenti della provincia di Brindisi continua in maniera sempre più innovativa nel sostegno e nella promozione delle attività dei propri associati. In tale ottica, il quadro direttivo e dirigenziale dell’associazione ha ideato il “Premio Eccellenza Confesercenti Brindisi”, un

riconoscimento agli esercenti e commercianti del territorio che si sono distinti per qualità, professionalità e sicurezza nell’esercizio della propria attività.

Il premio intende valorizzare le eccellenze locali che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo economico e sociale della provincia, rappresentando con impegno e dedizione il volto migliore dell’imprenditoria brindisina.

La prima edizione del “Premio Eccellenza Confesercenti” si terrà a Brindisi, nel mese di giugno.

Tutti i particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 4 giugno, alle ore 11.15, presso la sede di Confesercenti Brindisi, in via Rubini 12 (VII° piano). Presenti il presidente Michele Piccirillo, il direttore Antonio D’Amore e lo staff

organizzativo.