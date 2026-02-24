Un nuovo hub strategico per accompagnare le imprese pugliesi nei processi di innovazione, formazione e accesso alla finanza. È stato costituito ieri, 23 febbraio, “AHI_Hub – Apulian Human Innovation Hub”, l’Associazione Temporanea di Scopo che punta a diventare un punto di riferimento per la manifattura del futuro in Puglia.

L’iniziativa nasce su impulso della U.P.S.A. Confartigianato Imprese Bari–BAT–Brindisi, che assume il ruolo di soggetto capofila e attuatore, confermando il proprio posizionamento come infrastruttura territoriale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese.

Accanto a Confartigianato, partecipano al nuovo Hub partner di alto profilo nazionale e internazionale:

EIT Manufacturing South S.r.l.,

PNO Innovation S.r.l.,

Artigianfidi Puglia Società Cooperativa a r.l.,

Confartigianato Imprese Puglia,

Cooperform Puglia – Istituto regionale di formazione per imprenditori, dirigenti e tecnici della cooperazione.

AHI_Hub si propone come una piattaforma operativa integrata, capace di mettere in rete competenze tecnologiche, capitale umano e strumenti finanziari, con un approccio che rimette la persona al centro dei processi produttivi e dell’innovazione.

Tra gli obiettivi principali: la diffusione delle buone pratiche innovative, il rafforzamento della manifattura di qualità e la progettazione di interventi concreti per la trasformazione tecnologica e organizzativa delle imprese.

Gli ambiti di intervento spaziano dall’assessment tecnologico e business intelligence al matchmaking e open innovation, fino a formazione, training, coaching e finanza per l’innovazione, con un’attenzione particolare alla transizione digitale, alla sostenibilità e alla competitività sui mercati internazionali.

Nei prossimi mesi AHI_Hub lavorerà alla definizione di un palinsesto di iniziative e opportunità rivolte alle imprese associate e all’intero sistema produttivo regionale, con l’obiettivo di accompagnare concretamente le PMI pugliesi nei percorsi di crescita e trasformazione.

«Con AHI_Hub – dichiara Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Bari–BAT–Brindisi – avviamo, insieme a partner strategici altamente qualificati, una piattaforma operativa capace di connettere innovazione tecnologica, capitale umano e strumenti finanziari. Mettiamo a sistema competenze di alto profilo per sostenere le imprese pugliesi nelle sfide della crescita e del cambiamento».

Un progetto che punta a fare della Puglia un laboratorio avanzato di innovazione manifatturiera, partendo dalle persone, dai territori e dalle imprese.