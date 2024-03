Torneo di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi attraverso diverse attività, con l’intento di coinvolgere i ragazzi e le ragazze, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.

FINALITÀ

Attraverso il sodalizio tra il mondo sportivo ed educativo, ci si propone di massimizzare la possibilità di veicolare valori e promuovere salute ed inclusione.

OBIETTIVI

Favorire l’esperienza del lavoro di squadra finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo condiviso, sperimentando vissuti di appartenenza e di legame con il proprio gruppo, con la scuola e, prospettivamente, con il territorio.

Avvicinarsi al mondo lavorativo con un focus sull’organizzazione delle attività di cui devono dotarsi le società sportive.

ATTIVITÀ

Le scuole coinvolte saranno chiamate ad invitare tutti gli studenti e le studentesse a partecipare al torneo, grazie alla possibilità di dedicarsi a diverse attività e scegliendo in quale mettersi maggiormente in gioco in base ai propri desideri e propensioni:

Costruzione della squadra che disputerà il torneo di pallacanestro cinque contro cinque;

Ideazione della grafica della maglia da gioco rappresentativa della propria scuola che verrà indossata dagli studenti;

Costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di sviluppare piattaforme web e social, programmare e gestire un piano di comunicazione.

Creazione di un gruppo Cheerleader/Crew Dance per la realizzazione di coreografie coinvolgenti a sostegno del proprio Istituto.

Piano marketing-pubblicitario ideando la campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi per la prossima stagione sportiva.

Torneo interno di EBasket (piattaforma ESports gaming con gioco online a NBA2024)

ISTITUTI COINVOLTI

19 MARZO CONFERENCE AZZURRA

– LICEO SCIENTIFICO “FERMI-MONTICELLI” BRINDISI (giallo)

– I.T. “CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI BRINDISI (verde)

– I.I.S.S. “E. MAJORANA” BRINDISI (celeste)

– I.T.C. CALO’ FRANCAVILLA FONTANA (rosso)

Calendario Gare

Ore 9.00 giallo vs verde

Ore 9.40 celeste vs rosso

Ore 10.20 giallo vs celeste

Ore 11.00 verde vs rosso

Ore 11.40 celeste vs verde

Ore 12.20 rosso vs giallo

21 MARZO CONFERENCE BIANCA

– I.T.T. “G. GIORGI” BRINDISI (amaranto)

– I.I.S.S “FERRARIS -DE MARCO-VALZANI” BRINDISI (nero)

– LICEO “MARZOLLA-LEO-SIMONE-DURANO”BRINDISI (arancione)

– I.I.S.S. “E. FERDINANDO” MESAGNE (bianco)

Calendario Gare

Ore 9.00 amaranto vs nero

Ore 9.40 arancione vs bianco

Ore 10.20 amaranto vs arancione

Ore 11.00 nero vs bianco

Ore 11.40 arancione vs nero

Ore 12.20 bianco vs amaranto

SEMIFINALI 26 MARZO E FINALISSIMA 4 APRILE

Esibizione di Crew Dance dei gruppi organizzati dagli Istituti durante pause e intervalli delle partite;

torneo di Ebasket tra i rappresentanti degli Istituti presso la sala stampa del PalaPentassuglia.

7 APRILE MATCH DI SERIE A HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO

Premiazione della squadra vincitrice e del vincitore del torneo di Ebasket durante l’intervallo del match.

Evento organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro, STP Brindisi, CRI Brindisi, AVIS Brindisi, Giemme Sport e la scuola pilota del progetto I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi