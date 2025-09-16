Il 15 settembre 2025 a Brindisi è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione “Lavoratori Aeronautici Brindisini fra Cielo e Mare” A.P.S., che sarà a breve registrato al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione nasce con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Intende tutelare, trasmettere e valorizzare la memoria storica del lavoro aeronautico brindisino e delle maestranze locali. Vuole promuovere la cultura aeronautica come forma di partecipazione attiva e strumento di coesione tra generazioni, attraverso attività formative, informative e di sensibilizzazione.

Sosterrà progetti di inclusione sociale, valorizzando anche i soggetti più fragili, e favorirà la trasmissione delle competenze aeronautiche alle nuove generazioni, in collegamento con scuole, università ed enti di formazione.

Parteciperà a reti e progetti di promozione della cultura industriale e aerospaziale a livello locale, nazionale e internazionale, promuovendo il raccordo con realtà aeronautiche sia del Mezzogiorno che del Nord Italia, per favorire sinergie, scambi di esperienze e progettualità comuni.

Obiettivo fondamentale sarà quello di concorrere alla costituzione del Museo dell’Aviazione a Brindisi, luogo vivo e partecipato che custodisca memoria e futuro.

L’Associazione si propone inoltre di organizzare eventi, mostre, incontri, seminari, visite didattiche, laboratori e attività culturali e artistiche ispirate ai valori del mondo aeronautico.

Il Comitato promotore dell’Associazione “Lavoratori Aeronautici Brindisini fra Cielo e Mare”