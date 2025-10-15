“Pensare alle festività natalizie con anticipo è la strada giusta per dar vita a progetti condivisi e ad iniziative efficaci che sortiscano l’effetto desiderato in termini di attrattività territoriale”. Lo afferma il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo all’indomani della presentazione dell’iniziativa “Luci e colori della città” che vedrà coinvolti commercianti e semplici cittadini attraverso un avviso pubblico.

“L’idea di allargare la platea di persone interessate ad una buona riuscita del Natale – afferma Corciulo – a nostro parere è sempre efficace ed è per questo che abbiamo espresso gradimento nei confronti dell’iniziativa che ci è stata presentata anticipatamente dal primo cittadino. Ovviamente procederemo con una sensibilizzazione dei nostri commercianti affinché contribuiscano direttamente alla buona riuscita del Natale allestendo le proprie vetrine e li inviteremo a fare altrettanto anche con le proprie abitazioni. Illuminare ed abbellire la città, infatti, serve a renderla più coinvolgente e questo comporterà certamente dei benefici anche per le attività commerciali, sia in centro che in periferia. Certo, bisognerà fare anche altro, ma con l’Amministrazione Comunale abbiamo condiviso la volontà di lavorare insieme per traguardare risultati che vanno nell’interesse di tutti i cittadini ed ovviamente degli operatori economici. Ci auguriamo, infine, che anche i grandi gruppi industriali presenti in città contribuiscano alla buona riuscita delle iniziative natalizie”.