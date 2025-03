Il Teatro Kopó di Brindisi ospita, il 29 e 30 marzo 2025, lo spettacolo “Caro Mimmuzzu Mia…”, un’intensa narrazione che intreccia sogni, passioni e sacrifici sullo sfondo di un’Italia in fermento.

È la storia di Nina, una giovane cameriera pugliese che, al servizio di una famiglia benestante, coltiva nel cuore un sogno: diventare una grande attrice. Divisa tra le proprie ambizioni e l’amore per Mimmuzzo, il suo percorso è una costante lotta tra la realtà e il desiderio di trasformare la sua vita. “Caro Mimmuzzu Mia…” è un viaggio emozionante tra speranze e disillusioni, alla ricerca di un futuro che possa rispecchiare i sogni più grandi.

Sul palco Simona Epifani, anche autrice dello spettacolo, finalista al Premio Lydia Biondi 2019. La regia è affidata a Francesca Epifani. Questa nuova produzione del Teatro Kopó vede impegnate le sorelle fondatrici del Teatro Kopó di Roma e di Brindisi, che portano in scena un’opera intensa e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico grazie anche alle musiche e alle canzoni di Domenico Modugno.

Lo spettacolo ha riscosso grande successo a Roma nel suo debutto di gennaio e ora arriva a Brindisi per due serate imperdibili.

IL TEATRO PERÒ NON È SOLO ROBA DA GRANDI:

“Le Avventure di Peter Pan” AL TEATRO KOPÓ DI BRINDISI

Il Teatro Kopó di Brindisi continua la sua missione di avvicinare il pubblico di tutte le età alla magia del palcoscenico. Sabato 29 marzo alle ore 16:30, i riflettori si accenderanno su uno spettacolo dedicato ai più piccoli: “Le Avventure di Peter Pan”.

Il teatro non è solo un luogo per adulti: è il posto in cui i sogni prendono vita e dove, fin da bambini, si impara a viaggiare con la fantasia. Grazie a storie senza tempo e personaggi indimenticabili, il pubblico più giovane scoprirà che il teatro può essere una porta aperta verso mondi straordinari.

Ed è verso l’Isola che Non C’è che partiremo insieme all’eterno ragazzino che tutti amano: Peter Pan!

Grazie a un’interpretazione coinvolgente e all’uso di accessori ed elementi scenici, l’attrice Maria Elisa Barontini darà vita ai personaggi e alle avventure della celebre storia, stimolando l’immaginazione dei bambini e rendendoli partecipi dello spettacolo. Un’esperienza teatrale interattiva che li farà ridere, emozionare e sognare.

Ogni evento della stagione dedicata a bambini e famiglie (e non solo) è un’esperienza unica, portata in scena da compagnie provenienti da ogni angolo d’Italia. Un cartellone speciale, pensato per regalare emozioni indimenticabili e per scoprire nuovi talenti del teatro italiano.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

CARO MIMMUZZU MIA…

Sabato 29 Marzo 2025, ore 20.00 | Domenica 30 Marzo 2025, ore 18.00 (Ingresso 15€ – ricorda che il teatro

offre un piccolo aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica)

LE AVVENTURE DI PETER PAN

Sabato 29 Marzo 2025 ore 16.30

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.i