Coordinamento cittadino FI Brindisi

La nomina del dott Antonio D’Amore alla guida della Camera di Commercio di Brindisi, rappresenta una conquista per l’intera tessuto economico provinciale che può continuare a contare su una struttura di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Grazie al nostro parlamentare D’Attis, si è evitato che venisse nominato un unico Commissario per la gestione di Brindisi e Taranto, con la conseguente inevitabile penalizzazione del nostro territorio. Pertanto rivolgiamo l’augurio di buon lavoro al dott. D’amore, ricordando che questa battaglia per Brindisi ebbe inizio grazie all’amico di tutti, Alfredo Malcarne.

Segreteria Provinciale IDEA per BRINDISI

Dopo tantissimo tempo, pieno di sconfitte , di bocconi amari da ingoiare , di una conflittualità fine a se stessa , di voglia di riscatto , di appartenenza , Brindisi ha vinto una battaglia durissima piena di insidie , di pericoli , di trabocchetti e di giochi puliti e sporchi .

Il lavoro di unità di intenti del Centro destra , l’impegno fondamentale dell’amico parlamentare di Forza Italia On. Mauro DATTIS ,che sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente, unito allo sforzo fatto da tutti di salvaguardare la citta’ , la sua autonomia , la sua storia ha vinto contro ogni negatività.

La scelta effettuata dal ministero, con un ruolo fondamentale e decisivo del parlamentare del territorio , ed il lavoro encomiabile di chi ha fatto un passo indietro superando gli egoismi , le appartenenze a favore dell’unita, ha premiato Brindisi .

La nomina di un commissario per la Camera di Commercio di Taranto nella persona dell’on. Gianfranco Chiarelli e la nomina per la Camera di Commercio di Brindisi nella persona del Dott. Antonio D’AMORE, oltre ad una vittoria e’ il primo ed importantissimo passo verso l’autonomia della Camera di Commercio di Brindisi.

Questa e’ una bella lezione , di umilita’,perseveranza , coraggio e senso di appartenenza ad una comunità.

La citta’ lo voleva, lo desiderava e lo doveva al compianto e mai dimenticato amico Alfredo Malcarne , che spesso da solo ha continuato a credere in questa battaglia , di equità, di giustizia e di tutela degli interessi della citta’.

Questa e’ anche una sua vittoria.

Facciamo i nostri migliori auguri al neo commissario della Camera di Commercio di Brindisi Dott. Antonio D’Amore, il quale in una congiuntura così sfavorevole per le imprese, il commercio , l’artigianato ,possa dare un contributo ,per quanto di sua competenza, alla soluzione delle tante e non facili vertenze presenti sul territorio.