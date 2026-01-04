Allarme nel cuore della movida brindisina per una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri, sabato 3 gennaio, in pieno centro città. Un giovane migrante è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito alla testa. La perdita di sangue è stata copiosa e, nei primi minuti, si è temuto per la sua vita. Fortunatamente, secondo quanto trapela dai primi riscontri medici, le sue condizioni sarebbero ora stabili e non risulterebbe in pericolo di vita.

Il fatto si è consumato nei pressi del Nuovo Teatro Verdi, in una delle aree più frequentate nelle ore notturne, affollata da locali e da decine di giovani. In un contesto di grande confusione, il ragazzo sarebbe stato colpito con una bottiglia di vetro. Subito dopo l’aggressione avrebbe perso l’equilibrio, finendo a terra e battendo violentemente la testa sulle basole, fino a perdere conoscenza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. La scena ha scosso i numerosi presenti, richiamando l’attenzione anche delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti con le Volanti, hanno avviato immediatamente i primi accertamenti, raccogliendo testimonianze utili tra chi si trovava in zona. L’inchiesta è ora seguita dalla Squadra Mobile, che sta ricostruendo l’accaduto per individuare responsabilità, movente e contesto in cui è maturata l’aggressione. Un episodio grave che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali e più frequentate della città.