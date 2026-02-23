Notte movimentata per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati in due distinti interventi a distanza di poco più di un’ora.

Il primo allarme è scattato intorno alle 2.45 in Corte Sele, nel territorio comunale di Brindisi, dove una squadra è intervenuta per l’incendio di un’autovettura. Le fiamme hanno coinvolto anche un camper e un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

L’intervento dei pompieri ha consentito di domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Il calore ha però provocato danni al solaio di un porticato e al prospetto dello stabile adiacente.

Poco dopo, alle 3.50 circa, un’altra squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in via della Libertà a San Vito dei Normanni per l’incendio di un furgone cassonato alimentato a metano. Anche in questo caso le operazioni si sono concluse con lo spegnimento del mezzo e la messa in sicurezza del sito.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dei due incendi.