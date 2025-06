Notte movimentata per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati in due distinti interventi per incendi auto.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 23:35 in contrada Palmarini, dove una squadra è intervenuta per spegnere le fiamme che avevano avvolto una BMW X1.

Il secondo intervento è avvenuto alle 2:30 circa a Francavilla Fontana, in via Pietro Calamandrei, dove un’altra vettura è stata interessata da un incendio. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Francavilla.

In entrambi i casi i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento degli incendi e alla messa in sicurezza delle aree interessate. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.