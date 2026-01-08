Carovigno ospita la prima edizione del Festival della Letteratura dedicato al fumetto, all’arte e all’impegno civile: una nuova rassegna culturale che intreccia narrazione visiva, riflessione sociale e partecipazione collettiva.

Cuore del festival è la mostra “Ilvarum Yaga – Cento disegnatori contro la Strega Rossa”, visitabile dal 10 al 31 gennaio 2026. Un progetto corale che coinvolge oltre 100 artisti italiani, unendo illustrazione e poesia in una potente denuncia visiva contro l’inquinamento ambientale e le sue ricadute sull’infanzia. Le opere raccontano, attraverso il linguaggio del fumetto e dell’arte contemporanea, un immaginario simbolico capace di sensibilizzare e generare consapevolezza.

Accanto alla mostra, il festival propone un ricco programma di incontri con gli autori nelle giornate del 28, 29 e 30 gennaio: tre giornate di dialogo e confronto su temi di grande utilità sociale, con la partecipazione di autori e illustratori, affiancati da psicologi e psicoterapeuti, per approfondire il ruolo delle storie, dell’arte e dell’immaginazione nei processi educativi e di crescita.

Il Festival si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello Dentice di Frasso e sarà a ingresso gratuito, per favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza e dei visitatori.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Carovigno e dell’Area Servizi Sociali, è organizzata da Associazione Kalón – Il bello, il bene, il vero APS, in collaborazione con Stabilimenti ODV – Promozione artistiche – e Apleti ETS.

Un nuovo appuntamento culturale che pone al centro l’arte come strumento di impegno civile, dove le storie prendono il volo, nascono nuove visioni e si costruiscono comunità più consapevoli.