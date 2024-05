Un programma ricco di eventi, per un mese, quello di maggio, di appuntamenti dedicati interamente all’infanzia tra mostre, spettacoli, laboratori, convegni, presentazioni di libri e molto altro.

Tutto questo è «O-maggio all’Infanzia», il progetto promosso dall’amministrazione comunale, giunto alla sua ottava edizione, per donare alle nuove generazioni attività ludiche e laboratoriali grazie a svariate occasioni di confronto, di crescita e di riflessione su molteplici tematiche. Nel tempo la manifestazione è cresciuta arrivando a coprire un arco temporale sempre più ampio e con la collaborazione del coordinamento delle associazioni.

Come ogni anno, il cartellone avrà appuntamenti rivolti ai più piccoli, alle famiglie e a tutti i cittadini con un occhio particolare alle nuove generazioni e ed eventi che parlano il linguaggio dei più piccoli rendendoli protagonisti del territorio.

Il progetto racchiude una lunga serie di aventi e si chiuderà il 31 maggio con il tema delle emozioni. Tra gli appuntamenti clou c’è «Diversilandia» che tratta il tema della diversità attraverso i fumetti, il progetto «Libri alla pari: la biblioteca itinerante», la rappresentazione teatrale de «Il piccolo principe», oltre alle tante attività sensoriali, laboratori e alle letture animate.

«O-maggio all’infanzia è un appuntamento ormai consolidato e molto atteso da famiglie e bambini – dichiara l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, – Voglio rivolgere un ringraziamento al coordinamento delle associazioni che hanno fatto squadra con noi per realizzare un cartellone ricco di appuntamenti di qualità e che consentirà a tutti di partecipare».

Giovedì 2 maggio, ore 17.00 >21.00 | Piazza Ciaia e vie limitrofe

“GRAZIE MAMMA E L’INFANZIA, IL MIRACOLO CHE RINNOVA IL CUORE DELL’UMANITÀ” – A cura dell’Associazione Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita

Dal 4 al 31 maggio | Chiostro Minori Osservanti – Mattina: lunedì, mercoledì e venerdì

ore 10.00 > 12.00 – Pomeriggio: dal lunedì al venerdì ore 17.00 > 20.00 “DIVERSILANDIA” – La bellezza della diversità a fumetti. Mostre, chiacchiere, laboratori. A cura di I Presidi del Libro di Fasano e ManuScripta. Prenotazione per gli Istituti scolastici: cell. 331 8083155

Lunedì 6 maggio

• ore 10.00 | Istituto Latorre – Le classi terze di Scuola Primaria del 1° Circolo “C. Collodi” di Fasano incontrano l’autrice Florisa Sciannamea per condividere le riflessioni sul testo “Il mio nome è Futuro”. A cura di LEGALITRIA

• ore 18.00 | Sala di rappresentanza, Palazzo di Città – Presentazione del libro QUALSIASI COSA ACCADA di Filippo Boni. A cura di I Presidi del Libro di Fasano

Giovedì 9, giovedì 16 e martedì 21 maggio | CiaiaLab – Laboratorio Urbano

“ATTIVITÀ SENSORIALI E RICICLO CREATIVO” – Attività laboratoriali per sviluppare la fantasia e creatività dei bambini con sensibilizzazione sul tema del riciclo – A cura dell’ass. “Dante Alighieri”, in collaborazione con l’ass. “La cornacchia vien bussando”

• ore 10.00 | Istituto “G. Galilei”, Pezze di Greco incontrano l’autrice Florisa Sciannamea per condividere le riflessioni sul testo “Il mio nome è Futuro”. A cura di LEGALITRIA

Sabato 11 maggio, ore 9.00 > 13.00 e 17.30 > 21.00 | Piazza Ciaia e vie limitrofe “RI-CERCA IL CUORE DI MAMMA e GIOCHI DI UN TEMPO CHE FU” A cura dell’Ass. Iniziative per Fasano

Sabato 11 e domenica 12, ore 9.00 > 13.00 e 17.30 > 21.00 | Piazza Ciaia e vie limitrofe

“GRAZIE MAMMA E L’INFANZIA, IL MIRACOLO CHE RINNOVA IL CUORE DELL’UMANITÀ” – A cura dell’associazione Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita

Domenica 12 maggio, ore 08.00 > 13.00 | “Bar Venere”, via Piave n. 82 “EMERGENY PER LE MAMME” – Vendita benefica di dolci artigianali a cura del Gruppo Volontari Emergency Valle d’Itria

Lunedì 13 e 27 maggio, ore 17.30 | Sede del C.I.F. “EDUCHIAMO ALL’INDIPENDENZA E CAMPANELLI D’ALLARME PER PROBLEMI NEUROSVILUPPO”

Lunedì 13 maggio

• dalle 10:30 alle 13:00 | Sala di Rappresentanza Mostri e creature fantastiche nelle regioni d’Italia – Laboratorio a partire dalla collana ad alta leggibilità 147, Mostro che parla, a cura di L. Astore, per bambini di scuola primaria

• dalle 16:00 alle 17:30 | Museo Laboratorio Arte Contadina di Pezze di Greco

Di cosa sono fatti i sogni? – Laboratorio a partire dal libro ad alta leggibilità Il mago Tre-Pi, Telos edizioni, acura di Luana Astore, per bambini di scuola primaria

Domenica 14 maggio

• dalle 10:30 alle 12:00 | Sala di Rappresentanza Leggere scrivere e comunicare senza vedere con gli occhi – Incontro con Mariangela Procacci, Ardolino Anello, utenti e operatori della Lega del Filo d’oro, per ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo grado

• dalle 16:00 alle 19:00 | Museo Laboratorio Arte Contadina di Pezze di Greco Fare luogo. Lettura, immaginazione e inclusione – Laboratorio di costruzione di un libro tattile con Fabio Fornasari, per bambini da 6 a 11 anni

Mercoledì 15 maggio

• Chiostro dei Minori Osservanti “TI RACCONTO LA MIA RARITÀ” – TESTIMONIANZE E LABORATORIO SULLE “RARE ABILITÀ” – A cura dell’Associazione di Volontariato “Area Celsi” in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni in Rete Fasano

• dalle 16:00 alle 17:30 | Museo Laboratorio Arte Contadina di Pezze di Greco “Educare all’arte attraverso la CAA con Van Gogh” – Presentazione di “Vincent Van Gogh. Pittore malinconico” ed esercizi di creatività, a cura di T. Righetti, per bambini di scuola primaria

Mercoledì 15 e giovedì 16 maggio | Teatro Sociale di Fasano Doppio matinée con replica serale “IL PICCOLO PRINCIPE” Teatro per bambini e ragazzi. A cura dell’ass. SenzaConfine

Giovedì 16 maggio

• dalle ore 16.30 | Cortile dell’Istituto Canonico Latorre “RACCONTO E ILLUSTRAZIONE DI UN TESTO SULLA NATURA E AMBIENTE A SELVA DI FASANO” – A cura dell’Ass. Pro Selva

• dalle 9:00 alle 10:30 per ragazzi di scuola secondaria di primo grado e dalle 16:00 alle 17:30 per bambini di scuola primaria | Museo della Casa alla Fasanese “Educare all’arte attraverso la CAA con Frida Kahlo” – Presentazione di “Frida Kahlo. Pittrice coraggiosa” ed esercizi di creatività, a cura di Teresa Righetti

Venerdì 17 maggio

• dalle 9:00 alle 10:30 | Museo della Casa alla Fasanese “Educare all’arte attraverso la CAA con Van Gogh” – Presentazione di “Vincent Van Gogh. Pittore malinconico” ed esercizi di creatività, a cura di T. Righetti, per bambini di scuola secondaria di 1° grado

• ore 10:30 | Museo della Casa alla Fasanese – Incontro aperto alla cittadinanza con Antonio Giampietro, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia

• ore 17.30 | Sala di rappresentanza, Palazzo di Città “EDUCAZIONE SENSIBILE: RISULTATI E CONSIDERAZIONI” – A cura dell’Associazione HUMANAMENTE

Sabato 18 maggio, dalle 9:00 alle 10:30 | Museo della Casa alla Fasanese “Educare all’arte attraverso la CAA con Van Gogh” – Presentazione di “Vincent Van Gogh. Pittore malinconico” ed esercizi di creatività, a cura di T. Righetti, per bambini di scuola primaria

Domenica 19 maggio

• Villetta di Laureto “TRA COLORI E FANTASIA IL PIC-NIC DELL’ALLEGRIA!” – A cura dell’Associazione Culturale ETS San Lorenzo

• ore 10.00 | Androne Palazzo di Città “A SPASSO CON I CARTOONS” – A cura dell’associazione musicale Ignazio Ciaia

• ore 11:00 | Villetta di Laureto Laboratorio di lettura sul libro “Nuvole” di R. Geminiani e laboratorio teatrale. Per bambini 5 > 12 anni. A cura di Still I Rise.

• dalle ore 16.00 | Villetta di Laureto “GIOCHIAMO CON LA MUSICA e YOGA PER BAMBINI” – A cura dell’Associazione Culturale Calliope

Dal 21 al 25 maggio, ore 17.00 > 19.00 | Villetta di Pezze di Greco

“IL VILLAGGIO DELLA LETTURA” – Cinque giorni all’insegna della lettura con installazione temporanea di librerie. A cura dell’A.S.D. “Giovanni Custodero – Il Guerriero Sorridente”

Martedì 21 maggio, ore 18.00 | Palazzo di città

Presentazione del libro “I FIGLI DEGLI ALTRI” di Saverio Abruzzese

Sabato 25 maggio, ore 16.30 > 18.30 | Lago Forcatella “FAMILY WORKOUT” – 2a Edizione – Attività ludico motorie con merenda per bambini e adulti a cura di Olistik Training

Domenica 26 maggio

• ore 9.00 >13.00 | Piazza Ciaia “LA TANA DEI GIOCATTOLI” – Gruppo Scout di Fasano

• ore 17.30 >19.30 | Casa delle Associazioni, Chiostro Minori Osservanti “ELETNICO” – Educazione cinofila e civica per bambini dai 6 ai 12 anni. A cura dell’Ass. 4 Zampe nel cuore

• ore 10.30 >12.00 | Portici delle Teresiane “GIORNATA AIDO” – Premiazione vincitori Concorso in prosa “Chi dona, ama” e assegnazione borse di studio. A cura di AIDO Fasano

Mercoledì 29 maggio

• Chiostro dei Minori Osservanti “TI RACCONTO LA MIA RARITÀ” – TESTIMONIANZE E LABORATORIO SULLE “RARE ABILITÀ” – A cura dell’Associazione di Volontariato “Area Celsi” in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni in Rete Fasano

Giovedì 30 maggio, dalle 16.30 | Biblioteca comunale Letture animate per bimbi 6>10 anni

Venerdì 31 maggio, dalle 18.30 | Sala di Rappresentanza, Palazzo di Città

“EMOZIONI IN PANCIA” – Evento formativo/informativo a cura dell’Associazione APSI di Fasano con il patrocinio del Rotary Club di Fasano

Iniziative a cura delle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del 2° Circolo Papa Giovanni XXIII

dal 20 al 27, dal lun. al ven. ore 18.00 > 20.00 – sab. e dom. ore 10.00 > 12.00 e 18.00 > 20.00 | Chiostro dei Minori Osservanti LA MIA TERRA TRA COLORI, ODORI, SUONI, SAPORI / 21, 23, 24 e 30 mattina | “LETTURE FUORICLASSE” / dal 23 al 26, ore 18.00 > 20.00 | Casa Museo alla Fasanese STRADA FACENDO, FASANO SCOPRENDO

Iniziative a cura dell’Università del Tempo Libero di Fasano

12 maggio 2024, ore 18.00 | Sala convegni UTL, Portici delle Teresiane “Sono tutte belle le mamme del mondo. Musica, poesia e pensieri…” con la partecipazione di Musicando di Rosa Trisciuzzi, del Coro dell’Università e di alcuni scolari. Riservato a un rappresentante per classe, accompagnato dai genitori. Dal 7 all’11 maggio, ore 17.30 > 19.30 – Prenotazione: cell. 3478879033 o coordinamentoass.fasano@gmail.com / Dal 13 al 17 maggio, ore 10.00 > 12.00 e 17.30 > 19.30 | Sala convegni UTL, Portici delle Teresiane “Nonno, leggimi una storia… e io la illustro” – Quattro classi a ora. Prenotazione: coordinamentoass.fasano@gmail.com / Dal 20 al 24 maggio, ore 10.00 > 12.00 e 17.30 > 19.30 | Sala convegni UTL, Portici delle Teresiane – Visita guidata alle Mostre: “Da Abramo al ritorno di Cristo attraverso la sua Passione, Morte e Resurrezione” di Lorenzo Stano – “Volti e simboli della Passione a Fasano”con opere provenienti da varie collezioni private. – “Fasano, amata terra mia”. Personale di Pittura di Martino Murat – Museo delle “Arti Antiche Fasanesi” con laboratori artigianali. – Mostra “I giocattoli antichi” – Tre classi a ora. Prenotazione: coordinamentoass.fasano@gmail.com

Ufficio Stampa

Città di Fasano