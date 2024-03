Martedì 26 marzo i brindisini avranno l’opportunità di vivere l’itinerario spirituale della Passione di Gesù Cristo in uno dei luoghi più importanti ed evocativi della propria città. La Via Crucis, che sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre), muoverà alle ore 20.00 dalla Scalinata Virgilio per toccare i luoghi più rappresentativi del porto interno.

Nata dall’iniziativa del parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma, la Via Crucis è realizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Comando dei Vigili del Fuoco, l’Unità Pastorale Casale, Assoarma, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, la Prefettura, i pescatori e alcune attività produttive.

Le meditazioni evangeliche delle otto stazioni sono a cura di Teodoro De Giorgio e metteranno in luce aspetti poco noti dei monumenti e dei luoghi interessati.

Sarà una preghiera che concilia fede e storia, memoria e identità per illuminare il presente e fare senso al futuro.