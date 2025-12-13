Parte domenica 14 dicembre alle ore 11:00 presso il prestigioso Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni la prima seduta di assaggi guidati di olio extra vergine di oliva.

L’appuntamento rientra nell’iniziativa OLIO IN CITTÀ edizione Ostuni 2025, organizzata dall’ associazione l’Olio di Puglia – Dialoghi Fluidi con il patrocinio del Comune di Ostuni, per condurre il pubblico alla scoperta dell’olio extra vergine di oliva.

L’associazione ringrazia il Comune di Ostuni per la collaborazione, in particolare il neo assessore all’agricoltura Giuseppe Tagliente, l’ex assessore al ramo Laura Greco, e tutti i partner: l’Università degli studi di Bari con il Dipartimento Di. S.S.P.A, Assoproli Bari, il Gal Alto Salento, l’ Associazione Nazionale Donne dell’Olio dell’Olio, MB Comunicazione, Eit Food, l’Accademia dell’Ulivo e dell’Olio, le aziende olivicole e i frantoi di Ostuni che sono e che saranno coinvolti in tale iniziativa.

A moderare gli incontri sarà la presidente dell’associazione, prof.ssa Antonella Tamborrino dell’Università di Bari, affiancata da esperti assaggiatori.

Il programma prevede:

– due sessioni di assaggio che si svolgeranno presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni, l’una domenica 14 dicembre alle ore 11:00 a guida di Sabrina Pupillo e l’altra domenica 28 dicembre alle ore 18:00

– la visita in Masseria il Frantoio in programma domenica 21 dicembre alle ore 11:00

– la visita in frantoio Oleificio Cooperativo di Ostuni, che si svolgerà domenica 21 dicembre alle ore 16:30

– i giochi a tema per i bambini guidati da Cosimo Damiano Guarini, che avranno luogo sia domenica 14 dicembre alle ore 11:00 che domenica 28 dicembre alle ore 18:00 presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni.

La partecipazione è gratuita.

La prenotazione è consigliata scrivendo a loliodipuglia@gmail.com o whatsapp al +39 331 240 8585.