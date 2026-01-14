Quattro alunni del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si sono qualificati nei primi venti posti a livello nazionale nella fase scolastica delle Olimpiadi di CyberSecurity.

Il Ferdinando di Mesagne si conferma così come scuola di eccellenza a livello nazionale nella preparazione dei propri studenti sulla formazione nella sicurezza informatica, grazie ad uno specifico progetto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Al quarto posto a livello nazionale Riccardo De Nitto della 3DSA, al 13.mo posto Damiano Depunzio della 4DSA, al 17.mo posto Matteo Scalera della 4DSA e al 20.mo posto Matteo Camarda della 4CSA.

Gli alunni Scalera e Camarda erano già stati selezionati per il Training Camp l’anno scorso a Fisciano, organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) presso l’Università di Salerno.

Prossimo appuntamento le selezioni territoriali e il prossimo Training Camp a Torino.