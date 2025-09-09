September 9, 2025
Superando le previsioni iniziali, sono pervenute al Comune di Brindisi più di 100 istanze per la selezione dei componenti del team di progetto del PN METRO Plus Città Medie 2021-2027, programma nazionale italiano cofinanziato dall’Unione Europea, pensato per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo nelle città metropolitane e in 39 città medie del Sud Italia

Le candidature, presentate entro i termini, coprono tutti i profili richiesti: responsabile comunicazione, responsabile tecnico informatico, esperto/a di monitoraggio tecnico-finanziario, animatori/trici territoriali, architetti/e di comunità, esperto/a in marketing territoriale, branding e gestione sistemi turistici.

La varietà delle professionalità coinvolte rispecchia l’impostazione multidisciplinare degli interventi, che riguardano l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana, la partecipazione giovanile e la valorizzazione turistica.

“La notevole consistenza numerica delle candidature testimonia una comunità professionale motivata a mettersi in gioco per il bene della collettività – ha commentato il sindaco, Giuseppe Marchionna -. Viene così confermata la capacità di Brindisi di attrarre risorse umane qualificate, pronte a lavorare insieme per una città più inclusiva, dinamica, attrattiva e capace di affrontare con competenza le sfide dell’innovazione e del rilancio sociale ed economico”.

Il termine della presentazione delle domande è scaduto il 20 agosto scorso e a breve verrà nominata la Commissione che procederà alla valutazione delle istanze per individuare i profili più adatti per la costruzione definitiva del gruppo di lavoro.

