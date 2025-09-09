Superando le previsioni iniziali, sono pervenute al Comune di Brindisi più di 100 istanze per la selezione dei componenti del team di progetto del PN METRO Plus Città Medie 2021-2027, programma nazionale italiano cofinanziato dall’Unione Europea, pensato per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo nelle città metropolitane e in 39 città medie del Sud Italia

Le candidature, presentate entro i termini, coprono tutti i profili richiesti: responsabile comunicazione, responsabile tecnico informatico, esperto/a di monitoraggio tecnico-finanziario, animatori/trici territoriali, architetti/e di comunità, esperto/a in marketing territoriale, branding e gestione sistemi turistici.

La varietà delle professionalità coinvolte rispecchia l’impostazione multidisciplinare degli interventi, che riguardano l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana, la partecipazione giovanile e la valorizzazione turistica.

“La notevole consistenza numerica delle candidature testimonia una comunità professionale motivata a mettersi in gioco per il bene della collettività – ha commentato il sindaco, Giuseppe Marchionna -. Viene così confermata la capacità di Brindisi di attrarre risorse umane qualificate, pronte a lavorare insieme per una città più inclusiva, dinamica, attrattiva e capace di affrontare con competenza le sfide dell’innovazione e del rilancio sociale ed economico”.

Il termine della presentazione delle domande è scaduto il 20 agosto scorso e a breve verrà nominata la Commissione che procederà alla valutazione delle istanze per individuare i profili più adatti per la costruzione definitiva del gruppo di lavoro.