Il Comune di Fasano informa la cittadinanza che è ufficialmente online il nuovo sito istituzionale del Comune di Fasano.

Il portale, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, è stato progettato per offrire un accesso più semplice, veloce e intuitivo ai servizi comunali, alle informazioni utili e agli aggiornamenti sulle attività dell’Amministrazione. Il nuovo sito risponde agli standard di accessibilità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra ente e cittadini.

Trattandosi di una piattaforma recentemente attivata, il sito è attualmente in fase di rodaggio. Pertanto, l’Amministrazione invita la cittadinanza alla pazienza e alla collaborazione: eventuali disfunzioni, contenuti in aggiornamento o piccoli inconvenienti tecnici potranno verificarsi nei prossimi giorni.

Eventuali segnalazioni o suggerimenti potranno essere inviati attraverso i canali ufficiali dell’Ente, contribuendo così al progressivo miglioramento del servizio.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

Ufficio Stampa

Città di Fasano