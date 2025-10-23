Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 ha ufficialmente annunciato la selezione di Luca Faggiano, cittadino di Tuturano (Brindisi), tra i 10.001 tedofori che avranno l’onore di portare la Fiamma Olimpica e Paralimpica nel suo viaggio attraverso l’Italia.

Questa prestigiosa nomina rappresenta un riconoscimento straordinario non solo per l’impegno personale di Luca, ma anche per l’intera comunità tuturanese, da sempre promotrice dei valori dello sport, della solidarietà e della cittadinanza attiva come strumenti di unione, speranza e cambiamento sociale.

Un ruolo che va oltre il gesto simbolico. Essere tedoforo significa incarnare i valori più profondi dell’Olimpismo: resilienza, passione, rispetto e inclusione. Portare la Fiamma non è solo un atto cerimoniale, ma un messaggio itinerante che attraversa il Paese, unendo storie, culture e generazioni.

Con una lunga storia di dedizione alla comunità, Luca ha sempre agito con generosità e determinazione, promuovendo iniziative locali e sostenendo il territorio con spirito inclusivo. La sua partecipazione al Viaggio della Fiamma sarà una tappa significativa di un percorso che celebra l’impegno civile, la condivisione e la forza delle idee che uniscono.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi alla tappa locale in cui Luca sarà protagonista. La sua nomina è già motivo di grande orgoglio per Tuturano e per tutti coloro che credono nel potere dei gesti simbolici.

La Fiamma che porterà sarà luce che ispira, unisce e accende il futuro. #TeamTedofori, #TorchRelay2026 e #MilanoCortina2026, #lucafag79