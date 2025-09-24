Nell’ambito delle iniziative di preparazione alla festa patronale di San Giustino de Jacobis, la comunità parrocchiale del rione Bozzano a Brindisi propone questa sera un momento di riflessione dedicato ai conflitti e alla nonviolenza.

L’incontro, dal titolo “Osare la pace”, si terrà alle ore 18.45 presso la parrocchia di San Giustino de Jacobis, in viale Gran Bretagna. Un appuntamento che si inserisce nel cammino del Giubileo 2025 e che punta ad affrontare, con voci autorevoli, il tema della drammatica situazione mediorientale e le sfide della pace oggi.

Interverranno:

S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia;

Rosa Siciliano, direttrice editoriale della rivista Mosaico di Pace;

Mohammad Afaneh, presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, che porterà la propria testimonianza.

A moderare sarà il prof. Giancarlo Canuto.

Il parroco, don Cosimo Posi, ha sottolineato l’importanza di vivere la festa patronale non solo come momento di devozione e aggregazione, ma anche come occasione per aprire lo sguardo sui grandi temi della convivenza civile e del futuro dei popoli. L’invito, oltre che alla cittadinanza, è rivolto anche a giornalisti ed emittenti televisive locali per contribuire a dare risalto a un’iniziativa che mette al centro pace, accoglienza e dialogo.