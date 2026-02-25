Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 30 ottobre 2025 è stato approvato l’“Atto di indirizzo per l’avvio del procedimento del Piano Urbanistico Generale di Ostuni”, documento che definisce gli obiettivi strategici e le linee guida che orienteranno le future scelte di pianificazione. A partire da tale atto, l’Amministrazione comunale promuove un primo incontro pubblico di presentazione e confronto, finalizzato alla condivisione degli indirizzi strategici e all’avvio di un percorso realmente partecipativo.

L’incontro si terrà Giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior”, e rappresenterà il momento inaugurale di un cammino che coinvolgerà cittadini, associazioni, professionisti, imprese e tutti i portatori di interesse.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco Angelo Pomes, cui seguiranno gli interventi dell’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Tagliente, dell’Assessore regionale all’Urbanistica e alla Casa Marina Leuzzi e dei tecnici Francesca Pace (Coordinamento dell’Ufficio di Piano), Francesca Calace (Coordinamento scientifico – Politecnico di Bari) e Marco Degaetano (Referente del processo partecipativo).

Al termine degli interventi è previsto un momento di confronto aperto ai contributi dei presenti.

«Il nuovo Piano Urbanistico Generale – dichiara il Sindaco Angelo Pomes – non è soltanto uno strumento tecnico, ma una visione politica e culturale della città che vogliamo costruire. Con questo percorso intendiamo mettere al centro la qualità della vita, la tutela del paesaggio, la rigenerazione urbana e uno sviluppo sostenibile e armonico. Vogliamo che Ostuni cresca nel rispetto della sua identità e delle sue straordinarie peculiarità ambientali e storiche, attraverso un processo trasparente e condiviso».

Sulla stessa linea l’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Tagliente, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità: «Il PUG rappresenta una sfida decisiva per il futuro del nostro territorio. Abbiamo definito obiettivi chiari nell’atto di indirizzo, ma riteniamo fondamentale che il percorso sia aperto al contributo di tutti. La pianificazione non può essere calata dall’alto: deve nascere dall’ascolto, dal confronto e dalla capacità di tradurre le esigenze reali della città in scelte concrete, innovative e sostenibili».

L’Amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare all’incontro del 26 febbraio, primo passo di un cammino che punta a costruire, insieme, il futuro di Ostuni.