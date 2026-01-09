Proseguono gli incontri di approfondimento sull’intelligenza artificiale dedicati ai dipendenti comunali e agli enti del territorio.

Si è tenuto oggi, nel Salone dei Sindaci, l’incontro “Sistemi di Intelligenza Artificiale nella P.A. – Confronto e soluzioni”, promosso dal Comune di Ostuni nell’ambito delle attività di transizione digitale con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità delle attività amministrative. Ha introdotto i lavori il Segretario Generale del Comune di Ostuni dottt. Giacomo Vito Epifani che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo approccio alla dimensione digitale sia pure nell’alveo di regole e prassi che siano rispettose della persona umana.

La lezione è stata tenuta dal Prof. Marco Mancarella, Professore Associato di Informatica Giuridica presso UniSalento, che ha approfondito i temi della sperimentazione e dell’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli elevati standard di sicurezza, trasparenza e tutela dei dati, favorendo un confronto concreto sulle prospettive di collaborazione tra le amministrazioni.